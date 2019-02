Netflix amplía función de descargas inteligentes a los iPhone

Jon Hall/Netflix

Netflix está ampliando su función de "descargas inteligentes" a los dispositivos móviles de Apple, dijo la empresa de streaming de video el jueves. Así, Netflix le está dando a más usuarios de dispositivos móviles la opción de permitir que Netflix automatice la descarga para que no estés siempre pendiente de los episodios que has descargado en tu dispositivo.

Netflix presentó la función de descargas inteligentes o smart downloads para dispositivos Android en julio como una manera de quitar de forma automática los programas descargados que ya has visto y refrescarlos con el próximo episodio que no has visto una vez que tu teléfono se reconecta al Wi-Fi.

Netflix se negó a las descargas durante años, esperando que un día la conexión avanzara a tal punto que la necesidad de descargar un programa para verlo sin conexión no fuera necesario. Sin embargo, la empresa cambió de parecer hace más de dos años, a media que rivales como Amazon Prime Video empezaron a ofrecer descargas y Netflix misma empezó a expandirse a mercados internacionales donde la conexión móvil es más escasa y más costosa. En 2016, Netflix empezó a permitir a sus suscriptores descargar una gran parte de su catálogo.