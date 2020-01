Netflix estrenó un cortometraje inédito de David Lynch

Captura de pantalla de Bonnie Burton/CNET

Netflix tiene un regalo para los fans del genio, David Lynch.

La plataforma de streaming nos sorprendió el lunes 20 de enero al estrenar el cortometraje What Did Jack Do?, dirigido y protagonizado por el cineasta estadounidense. El director de Twin Peaks, Blue Velvet, y Lost Highway entre otras, celebró su 74 cumpleaños con la publicación de este curioso cortometraje inédito en la popular plataforma.

El corto, de 17 minutos de duración, está rodado al más puro estilo Lynch, en color blanco y negro como su primera película, Eraser Head, y con un mono como protagonista, que parece ser sospechoso de asesinato. El pequeño primate es interrogado por el propio director en una estación de tren, dentro de un ambiente de humo de cigarrillo propio del cine negro de los años 40.

Por el momento se desconoce si este corto es una colaboración puntual del director con Netflix o si es parte de algún tipo de acuerdo para producir nuevos contenidos.

What Did Jack Do? es la producción más reciente del director desde que dirigió en 2017 el remake de su exitosa serie de los 90, Twin Peaks, llamado Twin Peaks: The Return. La serie se estrenó el 21 de mayo de 2017 en Showtime y fue emitida para Latinoamérica por Netflix.