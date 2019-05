Netflix contrata en exclusividad al creador de La casa de las flores

Netflix ha fichado en exclusividad a algunos de los productores más importantes de la televisión: Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal), Ryan Murphy (American Horror Story, Glee), Alex Pina (La casa de papel) y Mike Flanagan (The Haunting of Hill House). Ahora, la plataforma de streaming anunció el jueves que firmó un acuerdo exclusivo con el director mexicano Manolo Caro, creador de La casa de las flores.

El anuncio fue acompañado de un simpático video que muestra a Manolo Caro llegando a las oficinas de Netflix en Los Ángeles, preparándose para generar nuevos shows para la plataforma de streaming.

Manolo Caro trabaja actualmente en la segunda y tercera temporada de La casa de las flores. Y ya se conoce uno de los nuevos proyectos que desarrollará. Se llama Alguien tiene que morir, miniserie de tres episodios ambientada en la España de 1950, creada por el propio Caro y escrita por Monika Revilla, Fernando Pérez y Manolo Caro.

La historia de Alguien tiene que morir se inicia "cuando un joven, tras ser llamado por sus padres, debe regresar de México a casa para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet. Para poder adelantarse al gobierno opresor, el grupo se da cuenta de que alguien tiene que morir".

"Poder crear contenido universal y hacerlo con la mayor libertad creativa son dos razones de peso para emprender este viaje con Netflix. Durante los próximos años me he comprometido a contar historias en diferentes idiomas y desde diversas fronteras, pero siempre hablando con honestidad sobre temas que me importan. Agradezco al equipo de Netflix por confiar en mí y en (la productora) Noc Noc Cinema para afrontar este nuevo reto, el cual defino como una oportunidad única e invaluable en un momento clave y de constantes cambios en la industria del entretenimiento", afirmó Caro en un comunicado.

Manolo Caro es director, productor y guionista de cine y teatro. En 2013 debutó como director de cine con la adaptación de su obra de teatro No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y a este proyecto le siguieron los largometrajes: Amor de mis amores, Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando y La vida inmoral de la pareja ideal. Caro es el primer director mexicano en aparecer por tres años consecutivos en el Top Ten de taquilla mexicana.

La segunda temporada de La casa de las flores se estrena en 2019 en Netflix, pero todavía no hay fecha oficial de lanzamiento.