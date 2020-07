Netflix sigue sumando suscriptores en todo el mundo

Netflix

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

A pesar de que la pandemia de COVID-19 forzó a Netflix a detener la producción de diversos contenidos en todo el mundo, la compañía de entretenimiento se ha visto beneficiada por el mismo aislamiento. En su más reciente reporte financiero, publicado el 16 de julio, Netflix anunció la llegada de un nuevo copresidente ejecutivo, reportó un aumento de suscriptores en todo el mundo y anunció el reinicio de la producción de sus series y películas originales.

Luego de reportar una cifra récord de suscriptores tras el primer trimestre de 2020, para este segundo trimestre de 2020 Netflix reportó de nuevo un crecimiento en su base suscripciones, ahora del 27 por ciento respecto al mismo lapso del año previo, con lo que suma 192.95 millones de suscriptores en todo el mundo. En este último pasado, Netflix añadió 10.09 millones de suscriptores y reportó un crecimiento anual de ingresos del 24.9 por ciento.

La compañía aprovechó la ocasión para anunciar que Ted Sarandos, la mente maestra detrás del contenido "local" de Netflix, se desempeñará como copresidente ejecutivo junto a Reed Hastings, cofundador de la compañía y el actual presidente ejecutivo.

"Ted ha sido mi socio durante décadas. Este cambio hace formal lo que ya era informal: que Ted y yo compartimos el liderazgo de Netflix", dijo Hastings en la carta dirigida a los accionistas.

Netflix también anunció que, en la medida en que el mundo vaya reabriendo paulatinamente sus puertas, empezará a retomar la producción de algunas de sus series y películas que habían sido detenidas para contener el riesgo de contagio de COVID-19. "Nuestra prioridad comercial es reiniciar nuestras producciones de manera segura y de manera consistente con los estándares locales de salud y seguridad para garantizar que nuestros suscriptores puedan disfrutar de una amplia gama de contenido nuevo de alta calidad", dice la carta.

La compañía indicó que sus lanzamientos de contenido original programados para el 2020 no se han visto afectados, aunque calculan que el paro en las producciones sí se verá reflejado en su calendario de estrenos de 2021. Netflix indicó que las producciones en Asia ya regresaron a trabajar —algunas, de hecho, nunca pararon—, así como otras en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, reiniciar las producciones en algunas partes de India y América Latina representa un desafío mayor, por lo que "esperamos reiniciar más adelante en el año en estas regiones", indicó Netflix.

Netflix resaltó algunos de sus mayores éxitos durante el segundo trimestre del año, como la comedia romántica para adolescentes Never Have I Ever, la sitcom Space Force, protagonizada por Steve Carell, y algunos reality, como Love is Blind, Too Hot to Handle y Floor is Lava.

En el rubro de contenido de "lenguajes originales" —refiriéndose a todo lo hecho en otro idioma que no sea inglés en su lugar de origen—, Netflix resaltó contenido como Dark (Alemania), Control Z (México), Extracurricular (Corea del Sur), The Woods (Polonia) y Blood & Water (Sudáfrica). "Nuestros [contenidos] originales en el idioma local siguen teniendo un gran impacto, generando una gran cantidad de visitas, comentarios y registros en sus países de origen", escribió Netflix e indicó que este tipo de historias encuentran audiencias en todo el mundo y el mejor empleo de ello es la serie española La Casa de Papel, ya que la temporada 4 fue vista en 65 millones de hogares en sus primeros 28 días de estreno.

Respecto a la creciente competencia de servicios de entretenimiento por streaming, Netflix dijo que "en lugar de preocuparnos por todos estos competidores, seguimos apegados a nuestra estrategia de tratar de mejorar nuestro servicio y contenido cada trimestre mucho más rápido que nuestros competidores". A finales de 2019 Apple lanzó su servicio Apple TV Plus, seguido de cerca por Disney Plus, y este año Quibi se sumó a la guerra de servicios por streaming, seguido por HBO Max y Peacock.