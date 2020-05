Netflix parodia Eurovisión en una nueva película con Will Ferrell

En el día, 16 de mayo, en el que debía haberse celebrado la final del Festival de la Canción Eurovisión en Rotterman, Países Bajos -- suspendida hasta 2021 debido a la pandemia de COVID-19 --, Netflix lanzó un video musical de la película Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, con Will Ferrell y Rachel McAdams, comedia que se estrenará el 26 de junio de 2020 en la plataforma.

La película tendrá un título igualmente kilométrico en Latinoamérica y España: Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga. El video musical es una parodia de las festivas canciones que caracterizan a este festival. El tema se llama Volcano Man y lo interpretan Lars Erickssong (Will Ferrell) y Sigrit Ericksdóttir (Rachel McAdams).

La sinopsis oficial de la película, dirigida por David Dobkin (Wedding Crashers) es la siguiente: "Los aspirantes a músicos Lars y Sigrit reciben la oportunidad única de representar a su país en la competencia musical más importante del mundo y están listos para demostrar que vale la pena luchar por los sueños, sin importar lo inalcanzables que parezcan".

La canción Volcano Man está disponible para ser escuchada en streaming en distintas plataformas musicales: Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Soundcloud, iTunes Store, Deezer y Tidal. Netflix también compartió la letra del tema principal del filme:

"Woke up at night / I heard floating chords / They guided me / To the highland fjords / Above the clouds / On a mountain peak / There he sat / And he began to speak / Volcano Man / He's got my melting heart / Volcanic Protector Man / A timeless hero must love too / Volcano Man (Volcano Man) / Guarding the land (Such a man) / Volcanic Protector Man / A timeless hero must love too / And I love you"