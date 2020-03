Netflix lanza colección especial creada por mujeres

Angela Lang/CNET

Netflix junto con ONU Mujeres lanza la colección especial "Porque ella vio", que incluye películas, series y documentales seleccionados por directoras y actrices como Salma Hayek (Frida), Cecilia Suárez (La casa de las flores), Yalitza Aparicio (Roma) y Millie Bobby Brown (Stranger Things), entre otras.

"Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrar a las mujeres en toda su diversidad. Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas", compartió en un comunicado de prensa Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres.

Esta colección creada para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, tiene como tema oficial "Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres". De acuerdo con Netflix, la colección pretende celebrar las historias que marcaron a varias mujeres dentro del medio. Entre los títulos están las series y películas Inconcebible, Lionheart, Orange is the New Black y Sex Education.

"La verdadera democracia es vivir en un mundo donde cada persona está verdaderamente representada. Y, si nos observarnos a fondo, podremos imaginar posibilidades infinitas para nosotras mismas y para las demás", afirmó la actriz Laverne Cox, una de las protagonistas de Orange is the New Black.

Si quieres buscar el contenido de esta colección, lo puedes hacer al escribir "Netflix.com/BecauseSheWatched" en tu navegador o al escribir en el buscador de la aplicación "Porque ella vio". Cada título estará marcado con el nombre de la actriz o directora que lo eligió.

"Aún nos queda un largo camino hacia la igualdad, pero esperamos que, al reconocer el talento femenino de todo el mundo, más mujeres se animen a contar sus historias y eleven esa cifra cada vez más", comentó en el comunicado de prensa Stacy L. Smith, fundadora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California (USC).