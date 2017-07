Netflix celebra sus premios Emmy con ganancias récord

Ted Soqui

Netflix tiene algo más para presumir que sus sus 91 nominaciones a los premios Emmy de este año.

El servicio de streaming de video dijo el lunes que agregó 5,2 millones de nuevos clientes en el segundo trimestre, frente al 1,7 millones del año pasado. En Estados Unidos, la compañía agregó 1.07 millones de clientes, frente a los 160,000 del año anterior. Pero si bien Estados Unidos sigue siendo su principal mercado, este trimestre marcó la primera vez que los usuarios internacionales constituyeron la mayoría (50.1 por ciento) de su base total.

Las ganancias y los ingresos superaron las expectativas de Wall Street, ya que los resultados de Netflix parecían fuertes en todos los ámbitos.

Los resultados positivos contradicen las preocupaciones previas de que Netflix había sentido un apretón financiero tras producir tantos programas y películas originales. En mayo, Netflix canceló The Get Down, un programa que Variety reportó que costó US$120 millones. Sense 8, que desarrolló un seguimiento de culto, también fue cancelado. Durante una conferencia telefónica el lunes, Ted Sarandos, director de contenidos, dijo que Netflix tiene una tasa de renovación del 93 por ciento y que las cancelaciones dan lugar a nuevos programas.

"Si no estás fallando quizás no estás intentando lo suficiente", dijo Sarandos.

Resulta que algunas cancelaciones no van a molestar a muchos lo suficiente como para abandonar el servicio.

Uno de los debuts más notables en el trimestre fue War Machine, una película protagonizada por Brad Pitt que normalmente habría seguido la ruta de los cines.

"Justo cuando cambiamos y reinventamos el negocio de TV poniendo a los consumidores en primer lugar y haciendo que el acceso al contenido sea más conveniente, creemos que la TV por Internet puede revitalizar de manera similar el negocio cinematográfico", dijo el director ejecutivo de Netflix, David Wells, en una carta a los accionistas. .

En el frente de la TV, Netflix se jactó de un montón de nominaciones a los Emmy, pues quedó en segundo lugar solo después que HBO.

De cara al futuro, Netflix espera agregar 750,000 suscriptores en Estados Unidos y 3.7 millones internacionalmente en el trimestre actual. La empresa tradicionalmente añade más clientes a nivel internacional porque es un jugador más reciente en la mayoría de los mercados extranjeros.

"Nuestro negocio es un poco difícil de predecir", dijo Wells, "Aún creemos que el modtor es la adopción de la televisión por Internet".