Netflix dio a conocer un nuevo avance de La Casa de Papel 3

La última vez que supimos de los personajes de La Casa de papel estaban de vacaciones, como se vio en el anuncio de Netflix publicado en abril de este año.

Hace apenas una semanas, nos enterábamos que el 19 de julio sería la fecha en que se estrenaría la tercera temporada. Y ahora, este jueves 23 de mayo, el Profesor (Álvaro Monte) reapareció, en un nuevo adelanto de la serie para explicarnos el motivo de la nueva reunión:

A post shared by Netflix España (@netflixes) on May 23, 2019 at 8:01am PDT

View this post on Instagram

El video, publicado por la cuenta de Netflix, devela que hay una gran razón para que la pandilla tome la ofensiva y no es otra que la detención de uno de sus compañeros.

Según el Profesor, necesitarán de un plan "a lo grande" para ubicarlo. Estas palabras han alborotado a los fanáticos que han comenzado a especular sobre quién es el el detenido y muchos creen que se trata de Berlín.

Como se recordará, el personaje interpretado por Pedro Alonso O'Choro murió en el episodio final de la temporada 2. El "villano" preferido de la serie fue baleado y además, si no fallecía así, se sabía que padecía de Miopatía de Helmer, una enfermedad degenerativa, así que resultaría una verdadera sorpresa verlo de vuelta.

Sin embargo, los fanáticos no pierden la fe y en Twitter esa teoría fue la que más se repitió después de que Netflix mostrara el nuevo avance en su cuenta de Instagram.

Estas son algunas de las reacciones de los tuiteros tras ver el post que sumaba, a la hora de escribir esta nota, más de 600,000 reproducciones:

