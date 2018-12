Netflix

Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el caso de la película Bird Box, cerrar los ojos es la única manera de sobrevivir en un mundo apocalíptico. Tal es la premisa del filme original de Netflix protagonizado por Sandra Bullock, que la plataforma de streaming estrena el viernes 21 de diciembre.

El primer tráiler de Bird Box —cuyo título en Latinoamérica y España es A ciegas— prometía una película de horror, con similitudes a A Quiet Place (2018), en el que las personas debían vivir sin hacer ruido, en completo silencio, para evitar alertar a una feroces criaturas que merodeaban en el bosque. En el caso de Bird Box, de lo que se trata es de no ver, pues hay una misteriosa presencia que, al ser contemplada, inducen al suicidio.

El resultado final, no obstante, no está a la altura del primer avance. Como película de horror, Bird Box se queda corta, con momentos de tensión pero que solo duran pocos minutos, sin llegar a provocar que los espectadores den un brinco de susto. El suspenso se pierde de vista, literalmente, en el filme.

En cuanto a la descripción de un mundo post apocalíptico, en el que un grupo de personas se aísla del mundo exterior en una casa, tampoco es muy convincente. Durante meses la gente dispone de electricidad y agua corriente, sin síndromes de estrés post traumático. Hasta The Night of the Living Dead (1968), medio siglo atrás, reproducía mejor la sensación del fin del mundo que Bird Box.

Una razón para ello es que Bird Box no pretende ser un filme de horror tradicional o la típica cinta de acción con sobrevivientes de un Holocausto zombie o nuclear. De hecho, Bird Box no está interesada en explicar la naturaleza de esta presencia o criaturas invisibles que impulsan a quienes las contemplan a suicidarse. Varios personajes esbozan teorías pero ninguna es confirmada.

Basada en la novela homónima escrita por Josh Malerman en 2014, Bird Box introduce pequeños cambios en la trama, elimina a unos personajes e introduce a otros, altera la línea de tiempo del libro y modifica episodios, de manera que quien leyó la novela verá algunas sorpresas.

Tanto el libro como la película juegan con los tiempos, saltando de una línea temporal a otra, lo que hace con un ritmo trepidante y claridad, de manera que el espectador siempre puede seguir la cadencia con la que se suceden los acontecimientos.

Con una valoración de 52/100 en Metacritic, Bird Box tiene como sinopsis oficial: "La película sigue a una mujer (Sandra Bullock) que, junto con un par de niños sin nombre, debe atravesar un bosque y un río con los ojos vendados para evitar toparse con una entidad sobrenatural que toma la apariencia de los peores temores de sus víctimas y les hace suicidarse".

Como punto positivo del filme debe mencionarse al elenco, digno de un largometraje de Hollywood. Sandra Bullock lleva la película sobre sus hombros, como Malorie; pero igualmente destacan Trevante Rhones (Moonlight), Sarah Paulson, John Malkovich, Lil Rel Howery (Get Out), Rosa Salazar (Alita: Battle Angel), Tom Hollander, B.D. Wong, Danielle Macdonald y Jacki Weaver, entre otros.

La realizadora danesa Suzanne Bier, que dirige Bird Box, es de los pocos directores que ha obtenido un Oscar, un Emmy, un Golden Globe. Su película In a Better World recibió un Oscar a mejor filme de habla no inglesa y un Golden Globe a mejor película extranjera en 2011; y por la serie The Night Manager ganó el Emmy a mejor directora en 2016.

Bird Box se estrena en Netflix el 21 de diciembre.

