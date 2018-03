Entre muchos, muchos estrenos de series originales en Netflix en abril de 2018, dos nos llaman la atención: el remake de la popular serie de los 60 Lost in Space (Perdidos en el espacio), que transmitió su último capítulo hace justamente 50 años, en marzo de 1968. Por supuesto, muchas cosas han cambiado y, por lo que hemos visto, el robot de antaño no se parece en nada al nuevo robot de la familia Robinson, aunque seguramente seguirá advirtiendo al pequeño Will cada vez que haya algún peligro.

Netflix

También este mes, Netflix estrena la segunda parte de la exitosa serie española La casa de papel (Money Heist en inglés) que causó un revuelo en España y en otros países con su vertiginoso ritmo, excelentes personajes y constantes giros narrativos que la hacen una de las series más entretenidas del año en la plataforma.

Y si lo tuyo es el cine, Netflix estrena este mes en su servicio en Estados Unidos películas como Life Is Beautiful, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Seven (con Brad Pitt) y Scarface, una cinta clásica con Al Pacino que cumple este año 35 de haberse estrenado.

Todos los nuevos programas y películas de Netflix en EE.UU. en abril de 2018

* Contenidos que se pueden descargar a tu dispositivo

Disponible 1 de abril

A Sort of Family*



Along Came Polly*



Bad Boys*



Battlefield Earth*



Beethoven's Christmas Adventure*



Big Time*



Body of Lies



Cabin Fever*



Cabin Fever 2: Spring Fever*



Cats & Dogs



Cold Mountain*



Dare to Be Wild*



Deep Blue Sea



Fish People*



Friday Night Lights*



Jackass 2.5*



Life Is Beautiful*



Looney Tunes: Back in Action



Mortal Kombat



Nancy Drew



Disney's Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest



Scarface*



Seven



Sin City*



Speed Racer



Terminator 3: Rise of the Machines



The Duchess*



The Family Man*



The Flintstones*



The Flintstones in Viva Rock Vegas*



The Iron Giant



The Joel McHale Show with Joel McHale (todos los domingos) -- (Original de Netflix)*



The Lost Boys



The Queen of the Damned



The Spy Next Door*



Wakfu: temporada 3 -- (Original de Netflix)*



Disponible 2 de abril

La Piloto: temporada 1*



Disponible 3 de abril

Fary Is the New Black -- (Original de Netflix)*



Disponible 5 de abril

Behind The Curtain: Todrick Hall*



Despicable Me 3*



Disponible 6 de abril



6 Balloons -- (Película de Netflix)*



Amateur -- (Película de Netflix)



Fastest Car: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Money Heist: parte 2 -- (Original de Netflix)*



My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Jay-Z -- (Original de Netflix)



Orbiter 9 -- (Película de Netflix)*



Ram Dass, Going Home -- (Original de Netflix)*



Sun Dogs *



The 4th Company -- (Película de Netflix)*



The Boss Baby: Back in Business: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Todo lo que sería de Lucas Lauriente -- (Original de Netflix)*



Troy: Fall of a City: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Disponible 7 de abril

24 Hours to Live*



Disponible 9 de abril

AMO: temporada 1-- (Original de Netflix)*



Disponible 10 de abril

Greg Davies: You Magnificent Beast -- (Original de Netflix)*



Disponible 12 de abril

Pickpockets -- (Película de Netflix)*



Disponible 13 de abril

Chef's Table: Pastry -- (Original de Netflix)*



Come Sunday -- (Película de Netflix)*



I Am Not An Easy Man -- (Película de Netflix)*



Lost in Space: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



The Magic School Bus Rides Again: temporada 2 -- (Original de Netflix)*



Disponible 15 de abril

Lakeview Terrace*



Seven Pounds*



Disponible 17 de abril

The Chalet: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



The Honeymoon Stand Up Special: colección -- (Original de Netflix)*



Disponible 18 de abril

Friend Request *



Pelé*



Disponible 19 de abril

Charité: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Chasing The Dragon*



Disponible 20 de abril

Aggretsuko: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Dope: temporada 2 -- (Original de Netflix)*



Dude -- (Película de Netflix)*



Kodachrome -- (Película de Netflix)*



Mercury 13 -- (Original de Netflix)*



Spy Kids: Mission Critical: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Disponible 21 de abril

The Letdown: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



Disponible 24 de abril

Call the Midwife: Serie 6: "Christmas Special 2017" *



Kevin James: Never Don't Give Up -- (Original de Netflix)*



Disponible 25 de abril

Bill Nye: Science Guy*



Psychokinesis -- (Película de Netflix)*



Disponible 27 de abril

3%: temporada 2 -- (Original de Netflix)*



Bobby Kennedy for President -- (Original de Netflix)*



Candy Jar -- (Película de Netflix)*



Holy Goalie*



The Man Who Knew Infinity*



The New Legends of Monkey: temporada 1 -- (Original de Netflix)*



The Week Of -- (Película de Netflix)*



Más estrenos de abril

Jane The Virgin: temporada 4*



Seth Rogen's Hilarity for Charity*



Películas y programas que salen de Netflix en abril de 2018

Salen el 1 de abril

30 Days of Night



88 Minutes



Ace Ventura: Pet Detective



Ace Ventura: When Nature Calls



American Pie



American Pie 2



Apollo 13



Batman



Batman & Robin



Batman Forever



Batman Returns



Caddyshack



Charlie and the Chocolate Factory



Cool Runnings



Death Sentence



Dolphin Tale



Eagle vs. Shark



John Mulaney: New in Town



Never Let Me Go



Set Up



Small Soldiers



The Dukes of Hazzard



The Men Who Stare at Goats



The Pursuit of Happyness



The Shawshank Redemption



The Whole Nine Yards



Wild Wild West



Sale el 3 de abril

Starry Eyes



Sale el 5 de abril

The Hallow



The Nightingale



Sale el 12 de abril

The Emperor's New Clothes



Salen el 15 de abril

Happy Tree Friends



Leap Year



Sale el 16 de abril

Son of God



Sale el 17 de abril

Z Storm



Sale el 20 de abril

The Exorcism of Molly Hartley



Sale el 21 de abril

The Prestige



Sale el 22 de abril

Exit through the Gift Shop



Sale el 26 de abril

Kung Fu Panda 3



Sale el 27 de abril