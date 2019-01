Netflix no para de crecer, alcanza 139 millones de suscriptores

Alfonso Cuarón

Netflix, que esta semana anunció un aumento a los precios de la suscripción mensual, no teme que sus miembros actuales se vayan de la plataforma porque piensa que la calidad de su programación original los seguirá atrayendo. Y podría tener razón.

La gigante de streaming de videos anunció este jueves los resultados para su cuarto trimestre fiscal de 2018 y compartió que número de suscriptores de paga aumentó a 139 millones, un alza de 8.84 millones de los tres meses anteriores. De estos, 7.3 millones son nuevos miembros internacionales. Por primera vez, Netflix dejó de incluir los suscriptores con pruebas gratis al servicio.

Pero a pesar de que Netflix va a aumentar a US$16 al mes su servicio premium, lo que permite cuatro streams para televisores UHD, la compañía confía en que los suscriptores pagarán esta suma por su contenido original. La última vez que Netflix subió sus precios fue en octubre de 2017.

Durante el año fiscal 2018, los ingresos de la empresa con sede en Los Gatos, California, crecieron 35 por ciento. Los ingresos subieron 27 por ciento a US$4,190 millones este trimestre frente al mismo período en 2017.

En una carta para sus inversionistas, la empresa no sólo presume de sus series originales -- como Élite, una nueva española, que en cuatro semanas la ha visto 20 millones de personas --, sino también de películas como Bird Box (con Sandra Bullock) y Roma (dirigida por Alfonso Cuarón), y shows de reality, como el de la organización doméstica, Tidying Up With Marie Kondo, como las razones que puede mantener a sus suscriptores en el servicio. En solo cuatro semanas, unas 80 millones de personas vieron Bird Box, dijo Netflix.

"Estamos viendo que nuestras películas originales están comenzando a igualar el éxito de nuestras series", dice la carta. Netflix no compartió cifras de audiencia para Roma, que está en 900 cines y también se puede ver por la plataforma. Hemos pedido más información de la compañía.

El contenido de Netflix se ganó cinco premios en los Globos de Oro, dos para The Kominsky Method (mejor interpretación para Michael Douglas y mejor serie cómica), dos para Roma (mejor dirección y mejor película en lengua extranjera ), y uno para Bodyguard (mejor actor principal para Richard Madden en una serie de TV - Drama).

Sin embargo, este 2019 veremos la llegada de servicios de streaming nuevos de la mano de Disney, WarnerMedia, y el muy anticipado de Apple. El lanzamiento de estos servicios significa que Netflix podría perder más licencias para la transmisión del contenido de las subsidiarias de estas empresas -- como ha sido el caso de Marvel, unidad de Disney. Además, compañías como Apple también están invirtiendo en contenido original dándole más competencia a Netflix.

Netflix calcula que actualmente tiene el 10 por ciento de la cuota de mercado de la audiencia por televisión en EE.UU.; su mayor competencia es el videojuego Fortnite. La compañía también destacó a HBO, YouTube, con sus 1,900 millones de usuarios mensuales, y Hulu como fuertes rivales. Su audiencia por móvil podría aumentar mucho más, indicó Netflix.

"Nuestro enfoque no es Disney+, Amazon u otros, pero en cómo podemos mejorar la experiencia para nuestros miembros", dice la carta. Esto incluirá más shows de reality (originales o bajo licencia), además del estreno de nuevas temporadas de Élite, La casa de papel y Stranger Things.

Para su primer trimestre de 2019, Netflix pronostica que va a agregar 8.9 millones de suscriptores nuevos, todos al nuevo precio mensual.