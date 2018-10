Netflix ya suma 137 millones de suscriptores

Netflix

Netflix parece imbatible, pero sus rivales actuales -- y los que están por lanzarse -- intentarán superarla.

La gigante de streaming de video anunció este martes los resultados de su tercer trimestre fiscal para 2018 y ha sorprendido a sus inversionistas sumando 137.1 millones de suscriptores totales (en EE.UU. y a nivel internacional). Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, dijo que las series originales de Netflix -- como Stranger Things, La casa de papel y To All the Boys I've Loved Before -- son lo que sigue atrayendo a los usuarios. Netflix anunció recientemente la apertura de un estudio de producción en Albuquerque, Nuevo México, para desarrollar más contenido durante los próximos 10 años.

Este logro representa un contraste ante el segundo trimestre cuando no alcanzó la cifra que había pronosticado la compañía, y Wall Street la castigó. Sin embargo, en transacciones después del cierre del mercado hoy, 16 de octubre, los inversionistas han premiado a Netflix aumentando el valor de sus acciones por 11 por ciento.

Y como es ahora la norma, la mayoría de los suscriptores nuevos de Netflix son de fuera de EE.UU. La compañía agregó 5.87 millones de usuarios internacionales para sumar 78.64 millones y 1.09 millones en EE.UU. y así alcanzar los 58.46 millones.

Este crecimiento, sin embargo, podría verse amenazado cuando empresas como Apple, Disney y WarnerMedia, ahora una subsidiaria de AT&T, lancen sus propios servicios -- con contenido original y existente de sus catálogos -- en 2019. Disney quitará sus películas de Netflix a finales de 2018 y AT&T/WarnerMedia contará con HBO como la atracción principal, lo que significa que en un futuro AT&T podría decidir también sacar el contenido de HBO (Game of Thrones, Westworld, Sopranos y Wired entre otros) de Netflix. Por su parte, Apple -- aún antes de lanzar su servicio -- ya suma 24 series originales de la mano de reconocidos actores y directores de Hollywood.

Otros servicios como Hulu, Amazon y YouTube también continúan redoblando sus esfuerzos con el deseo de sobrepasar a la compañía con sede en Los Gatos, California.

Netflix terminó el trimestre con ingresos de US$4 millones, un aumento del 34 por ciento frente al tercer trimestre de 2017. Reportó ganancias de US$402.8 millones.