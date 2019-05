Netflix investiga estudio que halla relación entre 13 Reasons Why y aumento de suicidios

Justin Sullivan / Getty Images

Después que salió un estudio que analiza el aumento en el número de suicidios de adolescentes varones después de la transmisión de la serie 13 Reasons Why de Netflix en 2017, la empresa de streaming de video dice que está revisando el estudio.

"Este es un tema de crítica importancia y hemos trabajado duro para asegurarnos de lidiar con este delicado tema de manera responsable", dijo Netflix.

El estudio, que se dio a conocer el lunes 29 de abril de la mano del Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, encontró que la tasa de suicidio entre chicos de 10 y 17 años de edad aumentó un mes después del estreno de la serie. El estudio no confirmó si los chicos vieron el show.

"El lanzamiento de 13 Reasons Why fue asociado al significativo aumento en la tasa mensual de suicidios entre la juventud estadounidense con edad de 10 a 17 años", dice el estudio. "Se aconseja cautela y precaución en cuanto a exponer a los niños y adolescentes a la serie".

Netflix dijo que este estudio discrepa con otro estudio reciente de la Universidad de Pennsylvania. "Acabamos de ver este estudio y estamos revisándolo, pero discrepa con el estudio dado a conocer la semana pasada de la Universidad de Pennsylvania", dijo un portavoz por correo electrónico.

El estudio de Pennsylvania encontró que "los espectadores que dejaron de ver la segunda temporada exhibieron un mayor riesgo de suicidio y menos optimismo respecto al futuro que aquellos que siguieron viendo la serie hasta el final". El estudio señala que los que vieron la serie hasta el final reportaron una disminución en "la idealización del suicidio y la autoflagelación". El estudio dice que estas personas serían más propensas a ayudar a una persona que considera el suicidio.

La premisa de la serie 13 Reasons Why se basa en el suicidio de una chica adolescente. En mayo de 2017, Netflix dijo que añadiría una advertencia adicional al principio del primer episodio.

Si tú o alguno de tus allegados está teniendo pensamiento negativos y suicidas, puedes llamar a la Red Nacional de Prevención del Suicidio en Estados Unidos. El número de atención en español es 1-888-628-9454.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 1 de mayo de 2019.