Agrandar Imagen Ted Soqui

Netflix ha superado finalmente la barrera de los 100 millones de suscriptores, y lo ha hecho gracias a su ascendente popularidad fuera de Estados Unidos.

Según explicó la empresa en un comunicado, en el último trimestre logró llegar a 104 millones de suscriptores en todo el mundo, casi cinco millones más de los 99 millones contabilizados el trimestre anterior.

Fundada hace 20 años, la empresa ha dedicado los últimos dos a una expansión internacional concentrada en Europa, en donde ha llegado a más de 10 países y en donde ha comenzado a producir series originales como incentivo para atraer a más suscriptores, una de ellas Las Chicas del Cable.

El servicio de streaming ya está presente en más de 130 países. Según datos de la compañía más de 52 millones de los suscriptores están fuera de Estados Unidos. Actualmente solo países como Corea del Note, China o Siria carecen de Netflix.

"Nuestros suscriptores de streaming crecieron más de lo esperado, de 99 millones a 104 millones, gracias a nuestro increíble contenido", dijo Reed Hastings, presidente ejecutivo de Netflix.

El ejecutivo dijo a los inversionistas que en vez de preocuparse más por los rivales como Amazon o Hulu, la compañía está basando su estrategia en generar cada vez más contenidos originales para probar que es un éxito comercial y creativo.

"Con nuestra estrategia de contenido dando sus frutos con un crecimiento de miembros fuerte, ingresos y crecimiento de utilidades, creemos que es prudente seguir invirtiendo", dijo Hastings. "Con el éxito continuo, desplegaremos mayor capital en contenido, particularmente en los originales".

Este año Netflix ha duplicado sus nominaciones a los Premios Emmy, con 91 en comparación con las 54 del año pasado, con 27 títulos que incluyen The Crown, Stranger Things y Master of None.

Solo HBO, empresa en la que Netflix ha basado de cierta forma su modelo, le supera, con 111 nominaciones. La empresa de streaming dio a conocer que había invertido en el último año US$6,600 millones en la producción y compra de programas de televisión y películas.

Según The Guardian, HBO invirtió en el mismo tiempo cerca de US$2,000 millones, y Amazon US$4,500 millones, según datos no oficiales.