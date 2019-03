Nest Hub Max: Google filtra su smart display de 10 pulgadas con Nest Cam integrada

El Google Home Hub fue la primera pantalla inteligente o smart display de la empresa que se robó nuestros corazones al integrar toda la inteligencia de Google Assistant en una bocina con pantalla de 7 pulgadas.

Ahora, Google actualizó la página de su tienda Web para revelar a la Nest Hub Max, la que parece ser la siguiente generación del dispositivo y el primer producto que saldría de la integración de Nest dentro del equipo de producto de Google, según descubrió el blog Android Police.

Google dice en su página que Nest Hub Max integraría una pantalla HD de 10 pulgadas con sonido estéreo, al igual que una cámara Nest (tipo Nest Cam) directamente en el dispositivo. Además, el dispositivo dejaría hacer videollamadas a través de Duo, algo que no permite Google Home Hub porque no integra ninguna cámara.

Según su nombre y lo que integra, Nest Hub Max parece ser una mezcla entre la Google Home Max y Home Hub, al ofrecer una gran calidad de sonido y una pantalla que hace aún más personal a Google Assistant.

En su página, Google no revela más información, pero está presente en su tienda donde muestra el uso de sus dispositivos.

Hemos contactado a Google para solicitar un comentario o más información.

