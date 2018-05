Josh Miller/CNET

Nest Hello es la nueva pieza para el hogar conectado que la empresa filial de Alphabet y Google lanza en España. Se trata de una cámara inteligente que está ubicada justo en el lugar del timbre, y que lo sustituye de facto.

Esta nueva idea, lanzada a principios de año en Estados Unidos, consiste en una cámara HD con sensor de imagen 2K y que tiene una relación de aspecto de 4:3 con un campo de visión de 160 grados. Esto permite que cuando alguien toque a tu puerta, puedas ver quién es a través de tu móvil o computadora.

La cámara habilita además un amplio rango de visión, que permite que ves si la persona que está a la puerta viene acompañada, si tiene paquetes e incluso permite ver ligeramente si hay -- por ejemplo -- alguien oculto cerca de la puerta en la parte inferior.

Por si te lo estás preguntando, esta cámara también tiene visión nocturna mediante LED infrarrojos que permite ver cuando está oscuro.

Van Hoof Joost, gerente de producto de Nest, dijo a CNET en Español que este nuevo dispositivo se puede instalar de forma sencilla, aunque sugirió que lo realice un instalador especializado, porque necesitarás conectividad con Internet y otra serie de especificaciones para que pueda funcionar.

El portavoz dijo que a diferencia de las cámaras Nest Cam IQ Indoor y Outdoor, Nest Hello no tiene un sensor de movimiento, sino un sensor de personas. ¿Cuál es la diferencia? Nest Hello está hecho para estar en la puerta de la calle, por tanto cualquier movimiento podría activarlo. Para ello la empresa desarrolló una tecnología que identifica cuando realmente hay un individuo en tu puerta.

Nest Hello funciona también con la aplicación Nest, dentro de la cual se incluye la tecnología de detección de rostros, lo que permite que indiques cuando una cara es un amigo y cuando no. Esta nueva cámara que se conecta al timbre de tu casa mantendrá el sonido tradicional, aunque te dará más funciones, como la capacidad de ponerlo en mute, algo muy oportuno, por ejemplo, si tienes un bebé pequeño durmiendo o si tu perro se pone nervioso con este tipo de sonidos.

Cuando la cámara Nest está silenciada, recibes las notificaciones mediante el móvil a través del app.

Nest Hello tendrá un precio de 279 euros en España y estará disponible a mediados de junio.