Neil Gaiman narrará la primera versión en audio de The Sandman para Audible

DC Comics

El escritor Norman Mailer dijo una vez del cómic The Sandman (1989-1996) que era "una tira cómica para intelectuales". Esta serie de 75 historietas del sello Vertigo (DC Comics) será finalmente adaptada en un drama en audio por Audible, narrado por su propio autor, el escritor Neil Gaiman, según dio a conocer Audible en un comunicado.

The Sandman —que será convertida en una serie por Netflix— fue una de las primeras novelas gráfica que figuró en la lista de libros más vendido de The New York Times. Y esta será la primera vez en que sea adaptada en formato de solo audio, en una versión escrita y dirigida por Dirk Maggs, en exclusiva para Audible.

Gaiman es un escritor inglés nacido en 1960, del que varias de sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión. Entre las más famosas está la película animada Coraline (2009), el filme con actores Stardust (2007) y la serie American Gods (2017).

El cómic The Sandman se centra en Morpheus, el Rey de los Sueños, quien fue mantenido prisionero por un ocultista durante 70 años. Finalmente logra escapar e inicia un viaje para recuperar ciertos objetos perdidos y reconstruir su reino. La historia mezcla mitología, historia y leyendas.

Además de narrar la historia, Gaiman también se desempeña como director creativo y productor ejecutivo del proyecto.

The Sandman estará disponible para descargarse exclusivamente en Audible para el verano de 2020. Por ahora, solo estará a la venta la versión en inglés, pero Audible asegura que en los siguientes meses serán lanzadas las versiones en francés, alemán, italiano y español.