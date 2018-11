Viernes Negro, que este año cae el 23 de noviembre, ya está tocando a la puerta. Y con ello llegan la inmensa seducción y tentación de "ahorrarnos" algo de dinero gastando esos dólares que tanto nos costó ganarnos.

¿Y qué hay si no necesitamos o queremos realmente esos productos?

Antes de hacer esta compra, considera lo siguiente:

Es descuento, pero igual tienes que pagar

Aunque un producto esté descontado, aún tienes que pagar dinero contante y sonante por él. Las matemáticas son simples: si un producto de US$100 tiene un 20 por ciento de descuento, tendrás que desembolsar US$80 que tanto trabajo te costó ganarte. Entonces, cada vez que hagas una compra, pregúntate...

¿Realmente necesitas ese dispositivo?

En muchas ocasiones, la respuesta será no. Claro, un dron a US$150 no es muy caro pero, ¿cuántas veces lo usarás? El nuevo iPhone XR con un superdescuento es una tentación, pero tienes el iPhone X o el iPhone 8 Plus que pueden hacer muchas de las cosas que el nuevo dispositivo promete. O tienes una Xbox One desde 2014 y quieres una Nintendo Switch, pero tu antigua consola aún se desempeña perfectamente con los juegos nuevos. ¿Por qué cambiarla?

El espejismo de lo nuevo

En ese mismo sentido, comprar algo nuevo sólo porque es nuevo es un error. ¿Realmente necesitas una pantalla 5K en tu casa? ¿O un iPad Pro o Surface Pro con más potencia de la que necesitas? Mira bien las especificaciones de esos tentadores productos y busca uno que realmente se adecue a tus necesidades. En muchos casos, esto será suficiente para disuadirte de no comprar un televisor 4K o un reloj inteligente con monitor de ritmo cardiaco.

¿Qué es realmente un descuento?

También, es muy importante hacer conciencia de que muchos de los "descuentos" no son realmente descuentos. Ese dinero no volverá a tu bolsillo. Tal es el caso de los paquetes que ofrecen un producto adicional extra (como es común en las ofertas de consolas más videojuegos) o que te dan una tarjeta de regalo, la cual tendrás que usar en esa misma tienda (y, por ende, gastarte ese dinero en su totalidad).

¿Qué es realmente una oferta?

Y recuerda que muchas, muchísimas de estas ofertas no lo son tanto. Algunos de estos productos, como las consolas, bajaron de precio hace meses -- o años — y nunca volvieron a su precio original. Y, también, muchas de esas mismas ofertas son prácticamente permanentes y las puedes encontrar todo el año, como el ejemplo de los paquetes de las consolas o las ofertas que presentan constantemente las proveedoras de telefonía para atraerte a sus servicios con dispositivos con descuento. Por último, hay muchas épocas de ofertas en Estados Unidos -- como el Amazon Prime Day y, prácticamente, las semanas enteras desde poco antes de Viernes Negro hasta después de Navidad. ¿Cuál es la prisa?

Por todas estas razones, te recomendamos que antes de hacer esa compra respires un segundo y te preguntes: ¿Realmente necesito esto, ahora mismo? Si la respuesta es no, te hemos ahorrado algunos dólares. ¡De nada!

Pero si estás empeñado en salir de compras este Viernes Negro, échale un vistazo a nuestra cobertura con las mejores ofertas en dispositivos. Así, al menos, gastarás tu dinero de forma inteligente.

No dejes de consultar nuestra Guía de compras navideñas para las mejores sugerencias de regalos para 2018.

