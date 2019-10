NBA 2019-2020: Cómo ver por TV e Internet en Estados Unidos

Getty Images

Los Toronto Raptors tienen la obligación de demostrar que su primer título en la NBA no fue casual.

La primera movida para mantenerse en los primeros puestos para la temporada 2019-2020, fue asegurar a su ala pívot, nacido en Camerún, Pascal Siakam. El novato de 25 años, recibió una extensión de cuatro temporadas a cambio de un pago de US$130 millones.

Pero Toronto no lo tendrá fácil. Los Golden State Warriors buscarán revancha bajo el mando de su estrella Stephen Curry y su nueva adquisición, D'Angelo Russell. También se renovó Los Angeles Clippers, que ahora cuenta con Kawhi Leonard y Paul George.

Y no debemos olvidar a Los Angeles Lakers, un eterno aspirante que dependerá de la química entre los veteranos LeBron James, Anthony Davis y Dwight Howard para competir.

Finalmente, seguiremos muy de cerca al lesionado Zion Williamson (19 años), la promesa que muchos esperan esté al nivel de los grandes de la historia de la NBA, con New Orleans Pelicans.

Los partidos programados para el inicio de temporada, son: New Orleans Pelicans vs. Toronto Raptors y Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers. Si quieres conocer el calendario completo, puedes hacer clic aquí.

A continuación te contamos lo que debes hacer para seguir la nueva temporada de la NBA desde la comodidad de tu hogar.

Cómo ver los partidos de la NBA por televisión

Puedes ver los juegos a nivel nacional por ESPN, TNT, ABC y NBA TV.

El juego de tu equipo local se transmite por una red deportiva regional (RSN), regularmente es una RSN de Fox Sports o NBC Sports (existen varias RSN independientes). Necesitarás una suscripción de televisión paga para sintonizar tu red regional de Fox Sports o NBC Sports.

Streaming en vivo de la NBA

Puedes ver en línea los juegos mediante la suscripción que ofrece la propia NBA, llamada NBA League Pass. Sin embargo, este servicio no te da la opción de ver los juegos que se llevan a cabo en la ciudad en que vives. Para ello, más adelante te mostramos otras alternativas.

NBA League Pass es compatible con varios dispositivos y tiene un costo de US$250 por todo el año o US$40 por mes, sin comerciales. Si compras la opción con interrupciones comerciales, el precio es de US$200 por temporada o US$29 al mes.

Otra opción es seguir a tu equipo favorito que no juega donde vives, por US$120, toda la temporada o US$18 mensuales. Finalmente, está la opción de seguir NBA TV para la cobertura de la liga y los juegos en vivo que disponga, por US$60 al año o US$7 al mes.

Si lo que quieres es ver al equipo que juega en la zona en donde vives, estas son tus opciones:

Sling TV

El paquete Sling Orange de Sling TV, de US$25 al mes, incluye ESPN y TNT. Podrás ver los partidos de Golden State Warriors, Sacramento Kings y Washington Wizards por las RSN regionales de NBC. Además, Sling TV no transmite ninguna RSN de Fox Sports ni cuenta con ABC.

El paquete Naranja y Azul de Sling TV cuesta US$40 al mes. El complemento Sports Extra de US$10 al mes incluye NBA TV.

PlayStation Vue

El plan básico de PlayStation Vue cuesta US$50 al mes y te brinda los juegos por ESPN, TNT y ABC. Por US$5 adicional puedes añadir NBA TV y las RSN locales de NBC y Fox Sports.

El plan básico de US$50 al mes incluye Fox Sports RSN y NBA TV. El complemento de US$10 al mes del paquete deportivo incluye tu RSN local de NBC Sports.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$45 por mes y ofrece ESPN, TNT y ABC, junto con las redes locales de Fox Sports y NBC Sports. No cuenta con NBA TV.

Verifica qué canales locales, en vivo y RSNs en vivo, ofrece en tu área esta opción.

YouTube TV

YouTube TV cuesta US$50 por mes y cuenta con ESPN, TNT, ABC y NBA TV, junto con las opciones locales de Fox Sports y NBC Sports. Revisa los detalles sobre las redes y RSN disponibles de YouTube TV aquí.

FuboTV

FuboTV, un servicio de transmisión centrado en los deportes, tiene un precio inicial de US$55 por mes. Incluye las RSN de Fox Sports y NBC Sports para la cobertura del equipo local, pero carece de ESPN y ABC.

AT&T TV Now

El paquete Plus tiene un costo de US$ 50 por mes y suma a ESPN, TNT y ABC, pero deberás obtener el paquete Max (US$70 al mes) para contar con las RSN de Fox y NBC Sports. Ninguno de los planes cuenta con NBA TV. Este servicio cambiará sus precios en noviembre, y se espera que el costo base sea de US$65 para el paquete Plus y US$80 para Max.

Nota del editor: Estos precios son referenciales y las empresas podrían cambiarlos durante la temporada.