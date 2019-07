El telescopio TESS avista fascinantes planetas orbitando una estrella cercana

NASA

El telescopio TESS acaba de apuntarse otro logro científico con el descubrimiento de tres fascinantes planetas que merodean una estrella cercana. Uno de los planetas es una super-Tierra, un poco más grande que nuestro propio planeta. Los otros son son exoplanetas parecidos a Neptuno.

La estrella se ha denominado "TESS Object of Interest 270" o para abreviarlo TOI 270. Su nombre formal es "UCAC4 191-004642", ¿pero quién va a pronunciar esto? La estrella es 40 por ciento más pequeña que nuestro Sol y es un tercio más frío. Se encuentra a 73 años luz de distancia, lo que en realidad la califica como una estrella vecina.

El cazaplanetas TESS avistó los planetas de found TOI 270 al detectar la atenuación de la estrella, lo que indica que un planeta la está orbitando.

El planeta que se encuentra más cerca de la estrella es 25 por ciento más grande que la Tierra y es muy posible que sea un planeta rocoso. Esta super-Tierra se llama TOI 270 b y es supercaliente.

Los otros planetas, TOI 270 c y TOI 270 d, se asemejan a Neptuno en su composición. "Los planetas c y d se pueden describir como mini-Neptunos, especies de planetas que no se han visto en nuestro Sistema Solar", dijo la NASA.

Agrandar Imagen NASA Goddard Space Flight Center/Scott Wiessinger

El descubrimiento de estos exoplanetas marca sólo el principio de las investigaciones. "TOI-270 nos permitirá estudiar ese 'eslabón perdido' que existe en los planetas rocosos parecidos a la Tierra y los mini-Neptunos de gas, ya que todos estos tipos de planetas se formaron en el mismo sistema", dijo Maximilian Günther, autor principal del artículo que se publicó en la revista Nature Astronomy el lunes 29 de julio.

El telescopio espacial TESS se lanzó en 2018 para relevar a Kepler en su misión cazaplanetas. Desde entonces ha rendido muchos frutos al detectar, por ejemplo, un planeta con tres soles.

Los astrónomos planean echarle otro vistazo a TOI 270 una vez se lance el telescopio espacial James Webb en 2021.

