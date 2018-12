The Joe Rogan Experience

No verás de nuevo al presidente ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, fumando mariguana o bebiendo whisky en un podcast si quiere conseguir que los astronautas lleguen al espacio.

Esas fueron las palabras del administrador de la NASA, Jim Bridenstine, cuya agencia está trabajando conjuntamente con SpaceX y Boeing para llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional.

"Le diré que no fue correcto y que no inspiró confianza. Los líderes de organizaciones como las nuestras deben ser un ejemplo de lo que se debe hacer cuando dirige una organización que lanzará astronautas estadounidenses", dijo Bridenstine a los reporteros el jueves en la sede de la NASA en Washington, DC.

Bridenstine continuó diciendo que Musk "está tan comprometido con la seguridad como cualquiera, por lo que ése no fue un comportamiento apropiado y no se volverá a producir", según un informe de la reunión reportado por The Atlantic.

Los comentarios se referían a la aparición de Musk en el podcast de Joe Rogan Experience en septiembre, donde fumó mariguana durante la transmisión en vivo. Eso no le sentó bien a los principales funcionarios de la NASA, quienes a principios de este mes ordenaron una inspección sobre los hábitos en el lugar de trabajo de SpaceX y Boeing.

Los contratos de la NASA con las compañías aeroespaciales, que suman un total de US$6,800 millones, requieren que ambas compañías "mantengan un entorno laboral libre de drogas y alcohol".

Bridenstine dijo el jueves que ordenó personalmente las inspecciones, una decisión que viene a colación de tragedias sucedidas en la historia de la NASA, incluido el incendio del Apolo I que mató a tres astronautas en la plataforma de lanzamiento en 1967 y los desastres del transbordador espacial que mataron a un total de 14 personas.

"Cada uno de esos accidentes tuvo una serie de complicaciones. Por supuesto, la pieza tecnológica fue una pieza importante, pero la otra pregunta que siempre surge es: ¿cuál fue el comportamiento de la NASA?" Bridenstine dijo a los periodistas. "¿Cuál fue el de nuestros contratistas? ¿Hubo personas que estaban levantando una bandera roja que no escuchamos, y en última instancia, eso contribuyó al fracaso y al desastre?"

Los representantes de Musk y SpaceX no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.