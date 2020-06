NASA necesita tu ayuda: Diseña una letrina espacial para el viaje a la Luna

NASA

Si pudieras crear una letrina que aguante un viaje espacial, ¿cómo se vería? La NASA está preparándose para volver a la Luna en 2024 y necesita desarrollar una nueva forma para que los astronautas hagan sus necesidades durante su largo viaje a la Luna y de vuelta a la Tierra.

La NASA lanzó un llamado el jueves 25 de junio para pedir ideas de una letrina espacial en su concurso Lunar Loo Challenge. El ganador o la ganadora del concurso podrían hacerse de US$35,000.

Aunque los retretes espaciales ya están en uso (de hecho, la Estación Espacial Internacional verá su letrina actualizada pronto), están diseñados solo para funcionar en la microgravedad. Las nuevas letrinas deben funcionar en la gravedad lunar también. La gravedad lunar es aproximadamente una sexta parte de la gravedad de la Tierra, por lo que nuestros deshechos se desplazarían de una manera distinta en la superficie lunar.

La nueva letrina no solo debe funcionar tanto en la microgravedad como en gravedad lunar, sino que también se debe ceñir a una serie de estrictas especificaciones. Debe tener una masa de menos de 15 kilogramos en la gravedad lunar, ocupar un volumen no mayor de 0.12 metros cúbicos, consumir menos de 70 vatios de energía y operar a un nivel de ruido menor de 60 decibeles (o sea, no puede ser más ruidoso que el ventilador de un cuarto de baño promedio) y acomodar tanto a los usuarios, hombres y mujeres, con distintas complexiones y estaturas.

"Aunque sabemos hacer letrinas espaciales, reconocemos que hay mucha innovación en el segmento de gestión de deshechos, desde letrinas sin descarga hasta servicios sin agua", dijo Mike Interbartolo, director de proyecto del Lunar Loo Challenge en el HLS Crew Compartment Office en el Johnson Space Center de la NASA. "Así que, queremos expandir nuestra base de conocimiento al usar este concurso para encontrar [soluciones]".

Este concurso consiste de dos categorías: técnico y junior. La fecha de límite para las entregas en ambas categorías es el 17 de agosto a las 5 p.m. hora del Este de Estados Unidos (2 p.m. hora del Pacífico).