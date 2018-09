Luz María Martínez Sierra defiende a las naves de la NASA contra la radiación

Robinson Henao Cañón/Cortesía Universidad EAFIT

Luz María Martínez Sierra estudia una fuerza invisible con un inmenso poder de destrucción pero que resguarda algunos secretos del espacio: la radiación. Como ingeniera del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) de la NASA en Pasadena, California, Martínez Sierra no sólo se encarga de diseñar mecanismos de defensa contra la radiación en las naves espaciales que exploran planetas como Júpiter, sino que también diseña dispositivos que la analizan en los cuerpos celestes para saber si, por ejemplo, tienen las condiciones propicias para generar y albergar vida.

Su trabajo como ingeniera de ambientes espaciales naturales de la NASA y en la misión Europa Clipper proyectada a lanzarse en la década de 2020 se avista más importante que nunca ahora que la luna de Júpiter, Europa, parece presentar un gran potencial de habitabilidad. De hecho, el telescopio espacial Hubble ha avistado varias veces lo que parecen ser columnas de vapor de agua emanar de la superficie de Europa. Y ese es uno de los aspectos más "llamativos" de la misión Europa Clipper, según Martínez Sierra.

"Es muy prometedor, precisamente porque a uno le hablan de agua e inmediatamente piensa en vida de alguna manera", dice la ingeniera de 31 años de edad, "pero si existe este tipo de organismos vivos creo que tendría que ser algo primitivo. No lo sabremos hasta que no podamos ir directamente y observar".

Y es que la curiosidad ha sido la fiel acompañante y motivadora de Martínez Sierra durante su carrera académica y profesional. La oriunda de Medellín egresó de la Universidad EAFIT en Colombia para luego hacer su maestría en ingeniería física en Embry-Riddle Aeronautical University. Actualmente está en las fases finales de su doctorado en ingeniería nuclear en Texas A&M University.

Una gran pasión de Martínez Sierra es ayudar a formar y allanar el camino para la próxima generación de ingenieros y científicos porque "todos tenemos las mismas oportunidades, hombres, mujeres, niños, niñas, para ser ingenieros, para ser científicos".

Más allá de su trabajo en la NASA, Martínez Sierra disfruta del fútbol y de la lectura de libros de ciencia ficción como la serie Foundation de Isaac Asimov y de ciencia como The design and engineering of Curiosity: How the Mars Rover Performs its Job de Emily Lakdawalla.

"Es una pasión mía aprender, leer y tener esa curiosidad", dice. "¿Cómo se resuelve esto?, ¿cómo se soluciona ese tipo de problemas o cómo es que los diseñadores de las naves espaciales usan este tipo de materiales? Ese tipo de curiosidad siempre estará conmigo. Entonces nunca dejaré de ser una estudiante".

Luz María Martínez Sierra es una de los 20 latinos más influyentes de la tecnología de 2018.

