NASA da indicios de un importante descubrimiento de nuevos exoplanetas

Agrandar Imagen ESO/M. Kornmesser

Nuestro vecindario cósmico está comenzando a sentirse un poco concurrido.

Esta semana la NASA anunciará nuevos descubrimientos relacionados con planetas que orbitan otras estrellas, y que parecen ser las noticias sobre exoplanetas más importantes desde el anuncio hecho, el año pasado, sobre un exoplaneta potencialmente habitable que gira alrededor de nuestro vecino estelar más cercano, Proxima Centauri.

La agencia espacial ha convocado a una conferencia de prensa para el miércoles a las 10 a.m. PT para ofrecer de manera oficial estos datos científicos. La noticia, que también será publicada en la publicación de divulgación Nature, está embargada de manera oficial hasta el inicio de la rueda de prensa. Hemos visto la investigación, y si bien no podemos compartir los detalles todavía, digamos que muy fácilmente nos podría ofrecer nuevos escenarios en los que podrán transcurrir muchas obras futuras de ciencia ficción.

NASA claramente siente que estas también son grandes noticias, porque está trayendo a algunos pesos pesados del mundo de la astronomía y la ciencia planetaria como Sara Seager de MIT, quien es una de las rockstars del campo. Los astrónomos de la NASA y el autor líder, Michael Gillon, de la Universidad de Liege en Bélgica, también estarán a mano, además de que se realizará una sesión de entrevista abierta en Reddit (Ask Me Anything) con los científicos el mediodía del miércoles.

Tendremos los detalles aquí cuando dé inicio la conferencia de prensa en vivo el miércoles por NASA TV.

Mientras tanto, consulta nuestra guía turística para comenzar a planear itinerarios de viaje para las próximas generaciones.