NASA te dará US$19,000 para que te quedes en cama por dos meses

¿Te gusta quedarte en la cama? Entonces, es muy posible que la NASA te tenga el trabajo de tus sueños.

La NASA y la Agencia Espacial Europea te pagará US$19,000 para que estés acostado en una cama durante dos meses. Sí, ¡dos meses! Eso es bastante tiempo para muchos maratones de Netflix.

Este largo ejercicio en la pereza forma parte de un estudio que se lanzó esta semana para analizar los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano. La fase 2 del estudio estará en manos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) de septiembre a diciembre en Colonia, Alemania.

"Estamos interesados en ver cómo mantener la salud y el desempeño de una persona en el espacio y en la Tierra", dice el sitio Web de DLR. "Especialmente en condiciones extremas, como la ingravidez en el espacio, este es un desafío". Si los astronautas pasan largos períodos de tiempo en el espacio, o en la Luna o en Marte, la ciencia necesita de medidas efectivas para contrarrestar la atrofia ósea y muscular.

Para la próxima fase del estudio conocido como Agbresa, DLR busca 12 hombres y 12 mujeres que pasen sus días y noches en camas que tienen una inclinación en un ángulo de 6 grados, con los pies alzados en un ángulo por encima de sus cabezas, y con un hombro tocando el colchón en todo momento. Esta posición reduce el flujo de sangre a las extremidades, como lo que experimentan los astronautas en el espacio.

Aunque los astronautas actualmente están sujetos a un intenso régimen de ejercicios para mantener su fortaleza, este estudio es el primero en investigar el uso de un centrifugador humano para generar gravedad artificial para forzar que la sangre vuelva a fluir en las extremidades.

A un grupo de personas que participarán en el estudio se le dará vueltas, mientras que a otro grupo no. La fuerza centrifugal se puede ajustar de acuerdo al tamaño del sujeto.

El estudio se realizará en las instalaciones médicas de DLR. Además del centrifugador, la instalación alberga los laboratorios para estudiar los efecto de la reducción de oxígeno y la disminución de la presión, habitaciones para simulaciones de estrés sicológico, entre otros.

Además del pago de US$19,000, DLR señala que hay otras ventajas para participar en el estudio. El centro nota que puedes impresionar a tus amigos y empleadores con tu disciplina y perseverancia. También tendrás mucho tiempo para relajarte y leer todos los libros y ver todos los programas que no has podido ver debido al ajetreo de la vida diaria.

No todo mundo puede calificar para participar en el estudio. A los participantes se les requiere que hablen alemán, tengan entre 24 y 55 años, y que estén saludables. Además de los 60 días requeridos para estar en cama, los participantes tendrán que quedarse 29 días adicionales para la aclimatación y un período de recuperación supervisada que involucra estiramiento, masaje y fisioterapia.

