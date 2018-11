Netflix 'narcotiza' Nueva York en agresiva promoción para Narcos: México

Netflix

¿Alguna vez te has preguntado cómo es el mundillo del tráfico de estupefacientes; cómo viven los malévolos narcotraficantes o cómo lucen kilogramos de cocaína encima de un colorido sarape?

Pues estás de suerte, porque eso es justo lo que pretende recrear Netflix con su "experiencia interactiva" Narcos: México, un laberinto de mariguana –y otras narco-novedades– que hizo su debut el jueves en el corazón de Nueva York. ¿La idea? Según Netflix, se trata de "un evento interactivo que combina la narración histórica y momentos fotográficos clave" para transportar a los fans a la nueva serie.

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix del evento:

Los huéspedes serán transportados de regreso a los años 80 en Guadalajara, eligiendo caminar por el sendero de la DEA o el cartel mientras navegan por un laberinto vestido de espejo, flotando con el olor del cannabis. La experiencia de Narcos: México presenta momentos amigables con las fotos, botín de droga y una experiencia reveladora de los acontecimientos históricos reflejados en la nueva serie ... y como ningún laberinto de mariguana está completo sin bocadillos, tenemos churros, chocolate caliente mexicano y tequila para mantener a los invitados calientitos y en el espíritu de Narcos: México.

Exacto. Así mismo lo explica la compañía sin un asomo de ironía y justo en la misma semana en que dio inicio en Brooklyn, Nueva York, el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los narcotraficantes más sanguinarios no solo de México, sino de toda Latinoamérica.

Puedes leer nuestra reseña de Narcos: México aquí.

Situado en 1985, la nueva serie (técnicamente la cuarta temporada de Narcos, aunque el servicio de video la presenta como una nueva serie) Narcos: México cuenta la historia del ascenso de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), la creación del Cartel de Guadalajara y el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena (Michael Peña). A diferencia de las otras tres temporadas, donde Pedro Pascal cumplió la función de ser el personaje no histórico que mantenía el ritmo y el hilo narrativo unificado, en esta ocasión los dos personajes principales son "reales": Félix Gallardo y Camarena.

La experiencia interactiva en Nueva York es gratuita y está abierta al público mayor de 21 años entre el jueves 15 de noviembre y el viernes 16 de noviembre (de las 11 a.m. a las 7:30 p.m. hora de Nueva York), y el sábado 17 (11 a.m. - 6 p.m. ET). Narcos: Mexico hace su debut el 16 de noviembre en todos los territorios donde Netflix está disponible.

CNET en Español planea darse una vuelta por el dichoso laberinto tan pronto deje de nevar, pero aquí pueden ver –- mientras tanto -– un vistazo al tráiler oficial de Narcos: México.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.