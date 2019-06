Cómo ver en vivo el foro de candidatos presidenciales de EE.UU. del 21 de junio

Naleo

Noticias Telemundo ofrecerá acceso exclusivo al livestream del Foro de Candidatos Presidenciales organizado por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, por sus siglas en inglés) en el marco de su Conferencia Anual No. 36 que se llevará a cabo en Miami. El evento, al que ya han confirmado varios candidatos, tendrá lugar el viernes 21 de junio a las 9 a.m. hora local (hora del Este de Estados Unidos) y será transmitido en vivo con traducción simultánea via NoticiasTelemundo.com, el app móvil de Noticias Telemundo y las plataformas de Noticias Telemundo en YouTube, Facebook y Twitter. El livestream también podrá seguirse en en inglés en el canal de Noticias Telemundo en YouTube.

Al cierre de edición, habían confirmado su participación ocho candidatos: Pete Buttigieg, Julián Castro, John Hickenlooper, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, Eric Swalwell y Elizabeth Warren.

El foro se llevará a cabo en el marco de la conferencia de NALEO (20 al 22 de junio de 2019) en el Centro Telemundo de Miami y tiene como objetivo ofrecer a los candidatos una forma de hablarles más directamente a la comunidad hispana de Estados Unidos. El evento del viernes se lleva a cabo días antes del primer ciclo de debates presidenciales (26 y 27 de junio) que se transmitirán en exclusiva por Telemundo, NBC News y MSNBC.