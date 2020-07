Ya puedes nadar y bucear en Animal Crossing: New Horizons

Nintendo/Screenshot by Sean Keane/CNET

Llegan refrescantes novedades a las apacibles islas de Animal Crossing: New Horizons.

El popular juego de Nintendo Switch que tiene a muchos enganchados disfrutando de una pacífica vida virtual en una entrañable isla, ha lanzado su última gran actualización, la 1.3.0. Gracias a los nuevos trajes de baño que debes adquirir en el TeleNook, podrás ir hacia el agua y darte un chapuzón. Además, ene el mar podrás bucear y atrapar nuevos animales para que dones al museo de Sócrates.

Con esta actualización también llega la nutria Pascal, un nuevo personaje al que le encantan las vieiras. Podrás recogerlas en el mar y dárselas a cambio de nuevos proyectos de bricolaje relacionados con temática acuática.

La gaviota Gulliver, que a veces aparecía en tu isla para pedirte ayuda a cambio de regalos, también recibe una actualización que le hará aparecer vestida de pirata.

Esta no es la única actualización que se espera para este verano de Animal Crossing: New Horizons, ya que Nintendo ha confirmado que llegará otra en agosto, aunque no sabemos qué novedades traerá a tu isla.