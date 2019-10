My Chemical Romance anuncia su regreso y Twitter está que arde

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

El movimiento emo no ha muerto y My Chemical Romance ha vuelto para demostrarlo.

La banda estadounidense que se separó en 2013 anunció este jueves 31 de octubre que dará un nuevo show en diciembre, en el auditorio Shrine Expo Hall de Los Ángeles, California.

El nombre del espectáculo no es muy original: "Return" (Retorno), pero eso poco importa para los fanáticos que podrán ver a la banda en vivo, el próximo 20 de diciembre.

My Chemical Romance se formó en 2001, en el estado de Nueva Jersey y era conformada por el cantante Gerard Way, el bajista Mikey Way, y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. Su música ha sido definida como una combinación de punk, pop punk, post-hardcore y emo.

El anuncio del regreso generó miles de reacciones en Twitter y #mychemicalromance se convirtió en la primera tendencia mundial. De hecho, muchos recordaron que Joe Jonas, de la agrupación Jonas Brothers, advirtió en junio de este año, que la banda de Gerard Way estaba ensayando, algo que pocos creyeron en su momento.

Estas son algunas de las reacciones tras el anuncio:

Las redes en este momento

MCR viendo cómo arden las redes sociales por su culpa #mychemicalromance pic.twitter.com/jEEvwMBo5b — 𝖈𝖗𝖊𝖊𝖕𝖞 𝖈𝖍𝖎𝖑𝖉🕸🎃🦇💀 (@Lauder182) October 31, 2019

Prepárense

SAQUEN LAS PULSERITAS, LOS PANTALONES ROTOS, ROPA NEGRA, ZAPATOS CONVERSE Y EL DELINEADOR PORQUE MY CHEMICAL ROMANCE VOLVIÓ CON TODO, GENTE.#mychemicalromance pic.twitter.com/yg4cCrdjCC — 𝑆𝑝𝑜𝑜𝑘𝑦 𝐿𝑎𝑟𝑖𝑠𝑠𝑎. 👻 ♡ (@pluieDereve) October 31, 2019

Desempolvando el traje

desempolvando las imágenes de bob esponja emo con la vuelta de #mychemicalromance pic.twitter.com/BRXuSV4oEL — the ghost of elo 👻 (@eloo182) October 31, 2019

Antes y después

Yo hace 45 min // yo ahora #mychemicalromance pic.twitter.com/Nf9KpwloVt — Tanya Borboa (@TanyaBorboa) October 31, 2019

Jonas lo había adelantado

Joe Jonas al ver la noticia del regreso de My Chemical Romance.#mychemicalromance pic.twitter.com/VnznKtYW2g — Halley 👁️ (@MVaquerizo_) October 31, 2019

No lo era

Te dije que no era una etapa, mamá#mychemicalromance pic.twitter.com/o4M3RTZQUR — Sebastian (@Ingrossotl) October 31, 2019

Se contagia

Con la elegancia de Francia

- ¿Por qué tan elegante Homero?

- Se reunió de nuevo My Chemical Romance, muchacho.#mychemicalromance pic.twitter.com/AuXKOwEvZb — mcr is back again ¨ (@camijaebeom) October 31, 2019

Todos en este momento