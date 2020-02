MWC se las ve difícil ante el brote de coronavirus

Getty Images

En dos semanas, la mayoría de las principales compañías de comunicación móvil del mundo llegarán a Barcelona, España, para tomar parte en el Mobile World Congress. Pero la preocupación por la posible presencia de un participante no deseado —el coronavirus— amenaza con frustrar todo el evento.

Sony, Amazon, LG, Ericsson y Nvidia ya han anunciado que no asistirán, y ZTE ha cancelado su conferencia de prensa. Huawei y Oppo planean poner en cuarentena a sus ejecutivos durante 14 días antes del inicio del MWC, y Oppo verificará la temperatura de cada persona que asista a sus eventos. Samsung, la fabricante más grande de teléfonos, planea reducir su presencia en la feria, según fuentes familiarizadas con el tema, y enviará menos ejecutivos de lugares como Estados Unidos y Corea del Sur.

El nuevo coronavirus, una enfermedad similar a la neumonía, fue descubierto en la ciudad china de Wuhan en diciembre. La cepa, denominada 2019-nCoV, ha infectado hasta el momento a más de 40,000 ciudadanos chinos y ha cobrado más de 910 vidas. También se ha extendido más allá de las fronteras de China, a países como Estados Unidos, Japón y Australia. Las autoridades de todo el mundo han comenzado a limitar los viajes e imponer cuarentenas para protegerse contra la propagación de la enfermedad.

La GSMA, el grupo comercial que organiza el MWC, señaló el jueves 6 de febrero, antes de que Ericsson tomara la decisión de cancelar su participación, que el impacto en el evento "había sido mínimo hasta ese momento" y que este continuaría según lo previsto. "España, la ciudad de Barcelona y la GSMA están listos para dar la bienvenida a los asistentes al MWC Barcelona 2020", dijo el grupo.

Y el domingo 9 de febrero, la GSMA reiteró que MWC sigue en pie pero que aplicarían medidas sanitarias más estrictas para asegurar a los participantes de que su salud es de imperativa.

Pero otros actores importantes de la industria de la comunicación móvil están reconsiderando su asistencia, según fuentes cercanas a las discusiones internas que se están produciendo en las diversas compañías. Algunas podrían optar por retirarse del todo, dicen las fuentes, mientras que otras planean reducir su presencia. Para otras, esto podría significar cancelar los viajes de sus ejecutivos de Asia o los Estados Unidos y utilizar a sus empleados europeos en sus stands y eventos.

MWC reúne a empresas de todo el mundo, y muchas aprovechan la feria comercial para presentar sus nuevos teléfonos inteligentes. Se espera que este año se presenten nuevos teléfonos 5G de casi todos los principales proveedores de Android, así como novedades sobre las redes que trabajan con la nueva conectividad superrápida.

Y aunque pueda parecer que el MWC se centra en lanzamientos de teléfonos, también es un lugar donde se desarrollan importantes conversaciones entre proveedores y clientes con el fin de lograr acuerdos para mantener en marcha la industria de la comunicación móvil. Según Francisco Jerónimo, analista de IDC, si los directivos clave cancelan su participación, esas conversaciones no ocurrirán, lo que podría desalentar a otras personas y empresas de asistir al evento.

"Creo que la cantidad de asistentes disminuirá drásticamente este año", dijo.

La gran influencia de China

La propagación del coronavirus ha tenido un efecto dominó en todo el mundo, un indicador de cuán interconectado se ha vuelto el mundo tecnológico. Las empresas chinas son algunos de los mayores fabricantes de dispositivos móviles del mundo, y también son piezas clave de la cadena de suministro, ya que fabrican componentes y ensamblan dispositivos para clientes de todo el planeta. La preocupación causada por el coronavirus ha provocado el cierre de fábricas y ha puesto en cuarentena a los 11 millones de habitantes de Wuhan. Numerosas empresas de tecnología han cerrado sus tiendas y oficinas en el país y han puesto en vigor restricciones de viaje.

"Para la tecnología, la cadena de suministro es un gran problema", señaló Ben Bajarin, analista de Creative Strategies. "Podríamos ver un impacto no solo en los teléfonos inteligentes, sino también en las PC y otros productos electrónicos si la fuerza laboral se ve afectada o se tiene que cerrar las fábricas durante cuarentenas específicas".

El mes pasado, Tim Cook, director general de Apple, dijo a los inversionistas que la compañía tiene proveedores en el área de Wuhan y que estaba "trabajando en planes de mitigación para compensar cualquier pérdida de producción esperada". Pero también advirtió que aún no estaba claro cómo afectaría el coronavirus a los proveedores en otras partes de China y señaló que el cierre de dos semanas previsto para las operaciones chinas podría significar retrasos en algunos dispositivos. Foxconn, el principal ensamblador de teléfonos iPhone, dijo que podrá satisfacer las necesidades de producción, pero un informe publicado esta semana señaló que hasta 45 millones de pares de AirPods podrían quedar atrapados en un limbo mientras los fabricantes esperan los componentes necesarios para ensamblar los auriculares inalámbricos. (Apple es la única compañía de comunicación móvil importante que no asiste al MWC).

Los visores de realidad virtual Oculus Quest de Facebook, que ya son difíciles de conseguir, podrían enfrentar más demoras debido al coronavirus. Y Nintendo dijo que el brote de coronavirus ha retrasado la producción de la versión de Animal Crossing para su consola de juegos híbrida Switch. Los pedidos anticipados en Japón han sido retrasados del 8 de febrero a una fecha aún no determinada.

Lenovo, el fabricante chino de computadoras portátiles, dijo que estaba evitando las reuniones presenciales y permitiendo que más empleados trabajen desde casa hasta que se sepa más sobre el brote de la enfermedad. HP ha puesto en vigor algunas restricciones de viaje para los empleados que van y vienen de China. Mozilla, creadora del navegador Firefox, ha puesto a disposición de sus empleados máscaras y desinfectante para manos. Se espera que cinco fábricas de paneles LCD y OLED sufran retrasos en la producción, según IHS Markit, una firma de investigación.

Y Qualcomm, el mayor fabricante de chips inalámbricos del mundo, advirtió este miércoles que el coronavirus podría afectar la demanda mundial de teléfonos.

Las preocupaciones sobre el MWC

En lo que respecta al MWC, la preocupación para muchas empresas tiene que ver con la naturaleza del evento en sí. La mayor parte de las actividades de la semana se realizan en un centro de convenciones ubicado en las afueras de Barcelona, donde habrá cerca de 100,000 personas rozándose, dándose la mano y respirando el mismo aire. Se espera que miles de personas viajen desde China para asistir al MWC, a pesar de las numerosas restricciones de vuelo. (Aerolíneas estadounidenses, europeas y asiáticas han suspendido momentáneamente sus servicios a China). Por lo general, los participantes deben apiñarse en espacios reducidos en conferencias de prensa, salas de reuniones y stands.

El coronavirus se propaga de persona a persona, pero aún no está claro con cuánta facilidad o rapidez.

La GSMA ya ha tomado medidas para mitigar la propagación del virus, como detalló en comunicados de prensa difundidos esta semana.

Planea aumentar la asistencia médica y los programas de desinfección en el lugar del evento.



Instalará nuevas señalizaciones para recordar a los asistentes que deben mantener una higiene adecuada.

Cambiará los micrófonos luego de la participación de cada orador.

Aconsejará a todos los asistentes que adopten una "política de no darse la mano".

La GSMA también ha establecido un servicio telefónico gratuito de seguridad y temas médicos disponible durante las 24 horas para todos los asistentes.

Además, ha proporcionado recomendaciones de higiene a hoteles de Barcelona, servicios de transporte público y privado, restaurantes y empresas de catering, entre otras entidades.

"La GSMA está ampliando sus planes existentes para proteger la salud de nuestros asistentes, clientes y personal en el MWC de Barcelona", dijo el grupo el jueves. "Colegas de todo el mundo están tomando medidas activas para contener y disminuir la propagación del virus. Estas incluyen cumplir con las recomendaciones de la OMS y otras autoridades sanitarias, respetar las restricciones de viaje donde las hubiera, llegar con anticipación a España para tener tiempo para la autocuarentena y garantizar el acceso a máscaras".

El domingo 9 de febrero, la GSMA, y las autoridades españolas de salud detallaron cuatro medidas adicionales:

Todos los que viajan de la provincia de Hubei serán vetados del evento.

Todos los viajeros que han estado en China deben proveer evidencia de que han estado fuera de China por lo menos 14 días antes del evento.

Se implementará la monitorización de la temperatura de los asistentes.

Los participantes tienen que asegurar y certificar que no han estado en contacto con individuos infectados con el virus.

La OMS no ha emitido una guía específica para el programa u otras grandes reuniones internacionales, y al ser consultada sobre el tema, nos remitió a sus directrices técnicas generales para hacer frente al brote de coronavirus.

Los que no participarán

Esas precauciones no fueron suficientes para algunas empresas, entre ellas LG. La compañía surcoreana dijo el miércoles que decidió ya no asistir al MWC para proteger a sus empleados, socios y clientes del coronavirus.

"Esta decisión elimina el riesgo de exponer a cientos de empleados de LG a viajes internacionales, [actividad] que se ha vuelto más restrictiva a medida que el virus continúa propagándose a través de las fronteras", dijo la compañía en un comunicado.

LG por lo general aprovecha su presencia en el MWC para lanzar su línea telefónica emblemática, conocida como la Serie G, junto con algunos dispositivos de rango medio. Los observadores del mercado esperaban que la compañía surcoreana presentara en Barcelona un sucesor del G8 ThinQ, que probablemente se llame G9 ThinQ. En vez de ello, LG dijo que "realizará eventos separados en un futuro cercano para anunciar sus productos móviles para 2020".

El viernes, el gigante sueco de las telecomunicaciones Ericsson se convirtió en la segunda compañía en cancelar su participación en el evento, y mencionó también su preocupación por el coronavirus. La compañía dijo que las maquetas y el contenido que habían creado para el programa se presentarán en eventos locales "Ericsson Unboxed" en fechas posteriores.

"La salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y otras partes interesadas son nuestra prioridad máxima", dijo Börje Ekholm, presidente y director general de Ericsson, en un comunicado. "Estábamos ansiosos por mostrar nuestras últimas innovaciones en el MWC de Barcelona. Es algo muy lamentable, pero creemos firmemente que la decisión comercial más responsable es cancelar nuestra participación de este año en el evento".

Ericsson es uno de los líderes mundiales en tecnología de redes y regularmente es uno de los principales expositores del MWC. Con el despliegue global de la tecnología 5G en pleno apogeo, este habría sido un año clave para la compañía en el evento. En una declaración actualizada emitida después del anuncio de Ericsson, la GSMA expresó su "pesar" por el hecho de que la compañía no estará presente en el MWC 2020.

"Respetamos su decisión y nos tranquiliza su compromiso de que estarán presentes con toda su fuerza en el MWC Barcelona 2021. Nuestras tendencias de reservas para el evento del próximo año siguen siendo altas", dijo la GSMA. "La cancelación de Ericsson tendrá un impacto en nuestra presencia en este momento y potencialmente un mayor impacto [futuro]".

En el transcurso de las próximas dos semanas, es muy posible que otras compañías sigan el ejemplo de Ericsson y LG y decidan no participar en el evento de este año, dijo Jerónimo de IDC. "Comenzarán a preocuparse por si vale la pena correr el riesgo", dijo. La gente puede entender si las compañías chinas optan por no participar en el evento, agregó, pero la deserción de una gran compañía europea como Ericsson probablemente producirá una reacción en cadena en otras empresas.

Late Friday, Nvidia became the third big company to withdraw from MWC. "Given public health risks around the coronavirus, ensuring the safety of our colleagues, partners and customers is our highest concern," the company said in a blog post. Nvidia hasn't had much -- or any -- presence at MWC in recent years, but it planned to talk this year about its efforts in artificial intelligence.

El viernes 7 de febrero, Nvidia anunció su retiro de MWC. Y el domingo 9 de febrero Amazon confirmó su retirada de la feria. Sony le siguió los pasos el lunes 10 de febrero pero dijo que su conferencia de prensa en donde presentaría su nuevo teléfono insignia Xperia se transmitirá en vivo por Internet.

Cuarentena e higiene

Las compañías que viajan desde China para el MWC enfrentan un desafío único, pues deben equilibrar su participación con los riesgos sanitarios de pedir a sus empleados que viajen a Europa desde Asia. Por el momento, ninguna compañía china ha anunciado públicamente que se retirará del evento.

Y, hasta ahora, solo una empresa, el fabricante de teléfonos ZTE, está realizando cambios en sus actividades planificadas públicamente. La compañía canceló su conferencia de prensa, programada originalmente para el 25 de febrero. Todas las demás actividades seguirán según lo planeado, indicó en un comunicado.

Pero eso no significa que las empresas chinas no continúen adoptando precauciones importantes. Entre 5.000 y 6.000 delegados de China suelen asistir anualmente al evento, y muchos de ellos están pidiendo a sus colegas en Europa que asistan en su nombre este año, dijo la GSMA.

Honor, la marca de teléfonos propiedad de Huawei, dijo que asistirá al MWC según lo previsto. Huawei y Honor tienen una presencia importante en el Reino Unido y Europa occidental, y Honor planea que el personal de su stand esté compuesto por empleados de esas regiones, y no por empleados con sede en China. Por su parte, el presidente de la compañía, George Zhao, descartó la idea de asistir al evento.

De las compañías que aún están llevando empleados de China, Huawei, Oppo y ZTE están pidiendo a sus trabajadores que pasen dos semanas en cuarentena antes del evento. Todos los delegados de Huawei con sede en China y los altos ejecutivos de ZTE pasarán este periodo de aislamiento en Europa, dijeron las compañías.

Oppo dijo que, además de poner en cuarentena al personal, supervisará a los empleados con controles de salud diarios y tomará la temperatura a todos los asistentes a sus eventos.

"Estamos monitoreando de cerca los acontecimientos globales relacionados con el coronavirus, y estamos totalmente comprometidos con la protección de la salud y la seguridad de nuestros empleados", dijo un portavoz de la compañía. "Hasta el momento, nuestros planes para el MWC, incluidas las reuniones con ejecutivos y las actividades de exhibición, continuarán sin cambios".

Entre las compañías que aún planean asistir normalmente al evento se encuentran HDM, fabricante de teléfonos de la marca Nokia; Microsoft; el gigante de las redes Nokia; y TCL, que vende dispositivos bajo las marcas Alcatel, Blackberry y TCL.

"Continuamos monitoreando de cerca la situación y decidiremos nuestros planes para el MWC según lo que ocurra", dijo en un comunicado Nokia, uno de los mayores fabricantes de equipos de redes del mundo. (Es una empresa separada de HMD, que fabrica teléfonos Nokia y también asistirá al MWC). "Hasta el momento, aún planeamos asistir, pero la situación es fluida. Tomaremos decisiones basadas en los mejores intereses y la salud y seguridad de nuestros empleados y clientes".

¿Qué efectos tendrá el coronavirus en los dispositivos móviles en 2020?

Es probable que el coronavirus sea el tema del que todos los asistentes al MWC hablen este año, tal vez incluso por encima de las tendencias de moda: la tecnología 5G y los teléfonos plegables.

Por el momento, la mayoría de los lanzamientos y actividades están programados para continuar según lo planeado en un inicio. Los lanzamientos y anuncios de productos que se esperan de las compañías que se han retirado del evento, incluida la presentación del G9 ThinQ de LG, pueden sufrir retrasos, pero no se cancelarán por completo.

Para las empresas, el mayor impacto podría ser una caída en la cantidad de negociaciones que se realizan entre bastidores. Aunque celebran llamativas conferencias de prensa y presentan vistosos stands, los ejecutivos acuden a Barcelona principalmente para reunirse entre sí. Los operadores revisan los nuevos teléfonos, los fabricantes de teléfonos se enteran de los próximos componentes y se forjan alianzas comerciales.

Con las cadenas de suministro bajo presión y menos oportunidades para cerrar los acuerdos comerciales que mantienen en funcionamiento a la industria, el impacto del brote de coronavirus podría tener un gran alcance, pero es probable que este no se sienta sino hasta más adelante en el año, cuando está programado el lanzamiento del próximo lote de teléfonos, entre ellos los primeros iPhone 5G.

Mientras tanto, es probable que la GSMA esté cruzando los dedos para que no se produzcan más deserciones de empresas importantes antes del evento. Según Jerónimo, de IDC, si una empresa grande como Huawei o Samsung cancela su participación, el MWC 2020 estaría en graves problemas.

"No creo que la situación general mejore en las próximas dos semanas", dijo. "En especial porque el Gobierno chino no puede mantener a las personas en sus hogares para siempre: en algún momento tendrán que comenzar a trabajar y la situación empeorará".

Ya sea que la situación siga empeorando o se mantenga como está, estaremos atentos a quién asistirá (y quién no) al MWC 2020, así que revisa esta sección regularmente para enterarte de nuestras actualizaciones.

Sareena Dayaram, Jason Hiner y Lynn La, de CNET, y César Salza, de CNET en Español, contribuyeron con este informe.