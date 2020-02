MWC 2020: Todos los celulares que esperamos conocer en Barcelona

GSMA

A pesar de que el coronavirus está dejando algunas bajas, la feria de dispositivos móviles conocida como MWC 2020 aún promete muchas novedades.

CNET en Español estará en directo cubriendo la feria en Barcelona para traerles de primera mano todas las novedades, pero hagamos un recuento de lo que esperamos ver de marcas como Sony, Huawei, Oppo o Xiaomi.

Samsung

Como ya es habitual desde hace años, Samsung no usará el MWC 2020 para la presentación oficial de sus nuevos teléfonos de gama alta, el Galaxy S20 y el Galaxy Z Flip. Estos celulares se presentarán en un evento especial el 11 de febrero en San Francisco. Sin embargo, es probable es que Samsung muestre en la feria sus nuevos dispositivos para que los usuarios puedan tocarlos y verlos de primera mano antes de su lanzamiento oficial al mercado, como hizo en 2019 con los Galaxy S10.

Lee más sobre todo lo que sabemos hasta ahora del Galaxy Z Flip.

Sony

Sony suele ser cada año la primera compañía en realizar una conferencia en MWC y este año no será diferente. La empresa nipona tendrá su evento especial el 24 de febrero a las 8:30 am hora de España y según las filtraciones que hemos recogido hasta ahora, se espera que presente al sucesor del Xperia 1, el Sony Xperia 2 y un gama alta, el Xperia 5 Plus. Según rumores, se espera que este sea un dispositivo 5G con un procesador Snapdragon 865 con 12GB de memoria RAM y una pantalla de 6.6 pulgadas.

Huawei

Ha sido un año duro para Huawei debido en gran parte al veto estadounidense, pero aún así la empresa no faltará al MWC 2020. Si bien se espera que la compañía presente sus próximos gama alta, los P40 y P40 Pro en un evento especial celebrado en París en marzo, todo apunta a que aprovechará el MWC para presentar un teléfono plegable con tecnología 5G de gama alta. La fabricante china confirmó a la prensa esta información en un evento realizado en Pekín el 31 de enero, aunque por el momento los únicos datos que sabemos del celular son que incorporará un nuevo modem 5G, el Balong 5000, que posiblemente se integraría al procesador Kirin 990. Según varios rumores, este teléfono podría llamarse Huawei Mate Xs.

Xiaomi

Xiaomi también tendrá presencia en el MWC y celebrará el 23 de febrero un evento especial en el que según rumores, podríamos conocer a los nuevos Xiaomi Mi 10 Pro y Xiaomi Mi 10, el sustituto del Mi 9, que fue presentado durante el MWC de 2019. Por ahora no hay mucha información filtrada sobre estos dispositivos, pero se espera que cuenten con conectividad 5G y un tipo de memoria RAM mucho más rápida, la LPDDR5, la misma que usan los teléfonos insignia de Samsung.

Motorola

Motorola tendrá algo de protagonismo en el MWC 2020 y es que si bien la empresa aún no ha confirmado nada oficialmente, muchos rumores apuntan a que aprovechará este evento para presentar en sociedad un nuevo teléfono de la familia Moto Z Force. Además, Motorola podría presentar junto a este teléfono dos más: El Moto G8 y el Moto G8 Power, dos teléfonos de los que ya se ha filtrado casi todo.

Oppo

Por último tenemos a otra fabricante china, Oppo, que aprovechará su presencia en Barcelona para lanzar sus nuevos Oppo Find X2 y Oppo Find X2 Pro, además de su primer reloj inteligente que según rumores, podría ser una copia idéntica del Apple Watch a un precio muchísimo más bajo.

Continuaremos agregando a esta nota todas la presentaciones que se vayan confirmando y los rumores que se sucedan de aquí al comienzo del evento.

CNET en Español estará en febrero en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.