Los celulares flexibles y con 5G se apoderan de MWC 2019

Samsung y la conferencia de dispositivos móviles MWC de Barcelona han tenido durante mucho tiempo una relación de altas y bajas. La energía de la feria disminuye –y se incrementa– dependiendo de si el fabricante de teléfonos más grande del mundo decide llevar a cabo su gran lanzamiento de teléfonos Galaxy en España. Si Samsung se aparece por ahí, el interés en la feria crece de manera importante.

Pero el miércoles 20 de febrero, apenas unos días antes del inicio del MWC de este año, Samsung presentó su línea Samsung Galaxy S10 y su Galaxy Fold en San Francisco.

Uno pensaría que esto quitaría impulso al MWC. Pero entre la combinación de nuevos dispositivos únicos, algunas intrigas internacionales y, por supuesto, la conectividad 5G, la feria de este año tiene una buena oportunidad de sostenerse por sí sola –sin Samsung. El MWC tradicionalmente nos ofrece una ventana a cómo se verá el mundo de los teléfonos inteligentes durante el próximo año. Pero con 5G, podríamos estar viendo las bases de cómo evolucionan las cosas en los próximos años.

"Este será el MWC más importante desde el lanzamiento de 4G", dijo Wayne Lam, analista de IHS Markit.

Donde la feria de electrónica CES en enero pasado nos dio una modesta mirada a cómo se vería el 5G, MWC será la plataforma de lanzamiento de la tecnología celular de próxima generación. Después de años de rumores, exageraciones y noticias, 5G promete cambiar nuestras vidas al conectar todo a una red súper rápida y súper sensible. Y algunas de sus implementaciones ya están en funcionamiento.

Bueno, hasta el propio Donald Trump ha tuiteado al respecto.

Otra razón para estar emocionados es el potencial de ver más teléfonos inteligentes plegables. Samsung ha comenzado con Galaxy Fold, y se espera que Huawei y Xiaomi anuncien sus propios dispositivos flexibles.

El otro tema es cómo Huawei manejará el hecho de estar en el centro de atención en la feria mientras se enfrenta a un mayor escrutinio global sobre la seguridad de sus productos. La compañía normalmente tiene una presencia masiva en el MWC, y este año no será diferente.

Así que sí, va a ser una feria salvaje –y un poco extraña.

Estamos en 2019, y 5G finalmente está aquí. Corea del Sur ha activado el servicio, aunque los clientes y las implementaciones siguen siendo limitados. En Estados Unidos, AT&T tiene 5G real (no el falso 5G E) en una docena de mercados, mientras que Verizon ha tenido su servicio 5G Home desde fines del año pasado (algunos discuten si es real o no 5G).

No hay duda de que veremos algunos despliegues de 5G reales a lo largo de la conferencia, con empresas de renombre como Huawei, Ericsson y Nokia que probablemente estén poniendo a prueba redes en el centro de convenciones Fira Gran Via en Barcelona.

Será una buena prueba de campo de estas redes, dada la gran cantidad de tráfico y las demandas celulares de muchos despliegues diferentes.

El MWC también será un buen lugar para ver las aplicaciones más amplias más allá de una conexión de teléfono inteligente más rápida. En el pasado, Ericsson ha demostrado cómo una red receptiva puede ayudarte a maniobrar una excavadora a miles de kilómetros de distancia, mientras que Huawei ha mostrado el potencial de las ciudades inteligentes.

"La industria móvil está avanzando a un ritmo acelerado, y esperamos que el tema más importante de MWC Barcelona sea cómo 5G cambiará el mundo, y en particular el papel que jugará en el inicio de una nueva era de conectividad inteligente", dijo Mats Granryd, director general de GSMA, el grupo comercial que organiza el MWC.

El Galaxy Fold se robó el show en el evento Unpacked donde se presentaron los Galaxy S10 en San Francisco. Creemos que los teléfonos plegables en el MWC podrían hacer lo mismo.

Si bien Samsung ha conseguido dar un salto grande frente a su competencia, compañías como Huawei y Xiaomi podrían también presentar sus respectivos teléfonos plegables.

Mientras que el Galaxy Fold cautivó al público con su demostración, Samsung optó por no permitir que nadie se acercara demasiado a él, y el teléfono prácticamente desapareció cuando se abrió el área de demostración en el evento del miércoles.

Durante CES, probamos el Flexpai de la startup china Royole. Si bien el software estaba defectuoso, la pantalla plegable funcionó bien y fue una de las cosas más impresionantes que vimos entonces. El punto es que la barra es baja y la tolerancia para productos "en progreso" es alta cuando se trata de teléfonos flexibles.

No es todo diversión y cosas que se doblan. Uno de los temas subyacentes en el MWC será cómo Huawei aborda las preguntas sobre su conducta. Estados Unidos ha liderado la cruzada contra la compañía, y su Departamento de Justicia ha presentado numerosos cargos, entre ellos robo de propiedad intelectual, fraude y obstrucción de la justicia.

Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía e hija del fundador Ren Zhangfei, está encarcelada en Canadá a la espera de su extradición a los Estados Unidos por algunos de los cargos presentados por el Departamento de Justicia. Huawei ha negado cualquier delito, y Zhangfei dijo en una entrevista con CBS que la movida tenía motivaciones políticas. (CNET en Español es parte de CBS).

Del mismo modo, ZTE volverá al ruedo después de un acuerdo con el Departamento de Comercio de EE.UU. sobre las sanciones relacionadas con su trabajo con Corea del Norte e Irán. La firma china mantuvo un perfil bajo en CES 2019, pero se espera que vuelva con una rueda de prensa en Barcelona.

En los últimos años en el MWC, han surgido teléfonos de la nada que han cautivado a los espectadores.

Por ejemplo, tenemos al misterioso teléfono inteligente LG con una segunda pantalla. No es exactamente un teléfono inteligente plegable, pero es una innovación potencialmente única que nos permite superar el aburrido look rectangular.

En 2017, la startup HMD Global, que fabrica teléfonos con la marca Nokia, llamó mucho la atención con su nueva versión del Nokia 3310, que aprovechó perfectamente la tendencia a la nostalgia que también fue responsable del resurgimiento de la NES Classic.

HMD lo hizo de nuevo el año pasado con el Nokia 8110, también conocido como el teléfono Matrix o banana phone. Las filtraciones apuntan ahora a un teléfono con cinco asombrosas cámaras en su parte posterior.

Tal vez optará por un trío de teléfonos retro. Con Samsung fuera de la jugada principal, cualquier cosa podría suceder en el MWC.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.