BARCELONA — El MWC 2018 llegó a su fin. Una semana llena de anuncios termina y con ella comienza un repaso y una reflexión de los dispositivos que vimos, de las tendencias y de las experiencias que nos llevamos.

Uno de los grandes temas de esta feria fue el 5G. La quinta generación de infraestructuras de red móvil que, teóricamente, posibilitará un mejor Internet de las Cosas, el hogar conectado y los autos autónomos tuvo gran presencia, con muchos operadores realizando anuncios de pruebas y de lanzamientos a partir del año que viene.

En este apartado, las operadoras de Estados Unidos como Sprint o T-Mobile dieron a conocer el inicio de pruebas en varias ciudades, mientras que el año que viene comenzarán la implementación gradual, que se espera esté bastante avanzada en 2020.

Los Galaxy S9 y S9 Plus, las estrellas del MWC

Si en 2017 Samsung no presentó un teléfono en MWC y se quedó rezagado ante Huawei y LG, este año todo cambió. La empresa sudcoreana fue la principal en lanzar dispositivos móviles. Los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus se convirtieron en las estrellas de la feria y hay varios motivos de esto.

Mientras que el Galaxy S9 no presenta un gran cambio, el Galaxy S9 Plus incorpora una cámara dual y mueve el sensor de huellas a la parte baja de este sensor. Sin embargo sus mayores novedades están en su interior, con un sensor más potente, unas bocinas con un sonido envolvente y los AR Emoji.

Puedes leer aquí las novedades más importantes del Galaxy S9 y S9 Plus.

Nokia: el "banana phone", Nokia 6 y Nokia 8 Sirocco

HMD Global lo volvió a hacer. La empresa lanzó otro Nokia vintage, en esta ocasión el Nokia 8110, también conocido como el banana phone, y que revolucionó el congreso gracias a su forma, su color amarillo y los recuerdos que nos trajo. Sin embargo, la empresa tuvo otros lanzamientos más relevantes y anuncios importantes.

Por un lado conocimos que todos los teléfonos de HMD Global y Nokia pertenecerán a Android One, mientras que por otro asistimos al primer Android Go de la empresa, el Nokia 1. La compañía también lanzó el Nokia 6 —el único que llegará a Estados Unidos— y los Nokia 7 Plus y Nokia 8 Sirocco.

Este último dispositivo se parece ligeramente al Galaxy S9, pero es muy bonito y tiene buenas especificaciones que por fin le convertirán en un gran rival de Nokia para Samsung y otras empresas.

LG y Sony: con pocas sorpresas

Mientras que LG únicamente lanzó el LG V30s ThinQ que integra mejores características para el hogar conectado y un asistente fotográfico, Sony sí lanzó dos teléfonos, que modificaron ligeramente el diseño que hasta ahora había conocido de la empresa japonesa.

Los teléfonos de Sony son el Xperia XZ2 y el Xperia XZ2 Compact, que tiene similares características y que se diferencian sobre todo en el tamaño de su pantalla y en otros detalles menores. La compañía también hizo realidad el concepto de audífonos inteligentes que ahora se llaman Xperia Ear Duo y dijo que trabaja en una cámara dual para hacer mejores fotos nocturnas.

Vivo Apex: el teléfono sin bordes y sensor de huella en la pantalla

Este teléfono de la empresa china Vivo no tiene casi biseles y esconde algo en su pantalla: puedes colocar tu dedo sobre ella para desbloquearla gracias a su sensor de huella dactilar, que permite que utilices una gran zona del panel con ese fin.

Uno de los motivos por los que este teléfono ha podido eliminar sus biseles es porque esconde su cámara frontal en el borde superior. Para hacerte selfie bastará con abrir el app de la cámara esta pestaña saldrá automáticamente, tardando sólo 0.8 milisegundos.

Muchos teléfonos copiones en el MWC 2018

Durante MWC 2018 vimos muchos teléfonos que intentaron imitar a otros más conocidos. Por ejemplo, Asus lanzó en Asus Zenfone 5Z, que es muy parecido al iPhone X, aunque siendo honestos este fue el teléfono más completo de muchos que intentaban imitar al del Apple.

Por ejemplo, también conocimos el Leagoo S9 que luce como una copia barata del iPhone X y el Doogee V, un prototipo con sensor de huellas en la pantalla pero que no pudimos probar porque era una maqueta. El Ulephone 2 Pro sigue ese mismo camino. Otros teléfonos imitaban al Galaxy S9 o incluso al Essential Phone, puedes verlos todos en esta galería.

El MWC 2018 nos dejo con las ganas de ver mas novedades en cuanto a celulares se refiere. Huawei y LG decidieron no presentar buques insignia durante este evento y lo harán más adelante, mientras que Motorola tampoco hizo ninguna presentación.

Tendremos que esperar a nuevas citas durante este año para conocer a los futuros competidores de los Galaxy S9 y S9 Plus, algo que de momento intentará Sony con sus teléfonos estrella.

Con la colaboración de Marta Franco.