La sala de exhibiciones de la gigantesca feria móvil Mobile World Congress (MWC) en Barcelona abre sus puertas oficialmente el lunes. Pero, como ya es costumbre con este tipo de exhibiciones, lo mejor de lo mejor llega durante el llamado "Día cero", o también conocido como el día de las conferencias de prensa.

Este año, el gran ausente fue el Galaxy S8 de Samsung, que tradicionalmente se ha presentado durante MWC pasados, pero que ya sabemos será introducido por la empresa en Nueva York el 29 de marzo. También como ya es costumbre, dos grandes de la industria, Apple y Google, ni siquiera se aparecen por ahí.

Así que, con la ausencia de estos grandes nombres, el campo de juego quedó libre para LG, Huawei, Nokia, Lenovo y ZTE que llegaron a Barcelona a presumir sus nuevos gadgets.

Esto es todo lo que vimos durante el primer día de MWC.

LG con bombo y platillo

LG presentó por todo lo alto su nuevo celular insignia, el LG G6, un celular casi sin biseles; resistente al agua y con Google Assistant.

El LG G6 no es necesariamente el primer celular en el mundo en integrar una pantalla casi sin biseles, pero sí es el primero en ser presentado a nivel mundial con esta característica, lo que le permite adelantarse unas semanas o meses a Samsung y Apple, empresas que, según los rumores, también estarían integrando esta característica en sus nuevos celulares.

Lee aquí nuestro análisis completo del LG G6.

Nokia vuelve al futuro

Nokia dio la cara y volvió a las andadas con la presentación de dos nuevos teléfonos de gama media, el Nokia 5 y el Nokia 3, y una nueva edición del teléfono que esta versión de la empresa finlandesa presentó hace unos meses, el Nokia 6.

Pero algo que llamó mucho la atención, sobre todo para los fanáticos de la marca y de la onda retro, fue el renacimiento del Nokia 3310, el teléfono lanzado en 2000 que volvió con nuevos colores, una pequeñísima pantalla a color, una ínfima cámara de 2 megapixeles y conectividad 2.5G, que apenas te dejará meterte a Internet.

Eso sí, está muy simpático:

Lenovo apuesta por los celulares asequibles

Moto, que ahora es propiedad de Lenovo, se ha caracterizado desde hace tiempo por lanzar teléfonos muy correctos -- y asequibles -- bajo su línea G. En Barcelona la firma presentó dos modelos: el Moto G5 y el Moto G5 Plus. Este último coquetea con la gama alta, ya que ofrece una pantalla Full HD de 5.2 pulgadas, un procesador Snapdragon 625 de ocho núcleos y Android Nougat. Además, ambos dispositivos tienen un atractivo diseño de metal. (El G5 tiene una pantalla de 5 pulgadas).

Huawei trae dos teléfonos y un reloj

Los Huawei P10 y P10 Plus, que tienen lentes Leica, igual que su predecesor el P9, son poderosos teléfonos con buen diseño y resistencia a las salpicaduras. Los Huawei P10 y P10 Plus estarán disponibles en Colombia, México, Perú y España en marzo de este año. La empresa no dijo si llegará a EE.UU. Su precio será de 649 euros para el P10 con 4GB y 64GB de almacenamiento ampliables hasta 256GB, mientras que el P10 Plus, que se espera en mercados selectos, costará 699 euros (4GB+64GB) y 799 euros para la versión más cara (6GB+128GB).

La firma china también presentó el Huawei Watch 2, reloj con conexión LTE y Bluetooth y el Huawei Watch Classic, que sólo tiene conexión Bluetooth. Incluyen GPS integrado, lector de ritmo cardíaco continuo, conexión NFC y funcionan con Android Wear 2.0.

Samsung aburre

Aunque confirmó la fecha de presentación del Samsung Galaxy S8 (29 de marzo), la fabricante surcoreana aburrió un poco con la presentación de dos tabletas que, aunque poderosas y atractivas, no van a revolucionar un segmento que se ha vuelto muy predecible.

La Galaxy Tab S3 es una tableta con Android -- Marshmallow, no Nougat -- , una pantalla QHD de 9.7 pulgadas, procesador Snapdragon 820 de cuatro núcleos, 4GB de memoria RAM y almacenamiento de 32GB y ranura microSD que permite expandirla hasta 256GB

Mientras, la Galaxy Book quiere competir de frente con las Surface de Microsoft y las iPad Pro de Apple. La híbrida de Samsung incluye un teclado y el lápiz óptico S-Pen en su caja. La Galaxy Book viene con Windows 10 y en dos tamaños: 10.6 pulgadas y 12 pulgadas.

Samsung también anunció la llegada de sus gafas de realidad virtual Gear VR -- que requieren de un teléfono para funcionar -- con un control remoto nuevo.

ZTE, HP y otras marcas también aprovecharon MWC para lanzar sus novedades. Sigue toda nuestra cobertura de MWC 2017 con esas y otras novedades en nuestro sitio especial.