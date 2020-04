Elon Musk califica de 'fascista' la orden de confinamiento por COVID-19

Getty Images

Las llamadas de ganancias de Tesla tienen por norma general el potencial para acabar siendo una especie de viaje en montaña rusa. ¿Recuerdas cuando Elon Musk gritó a los periodistas? Pues el 29 de abril no fue diferente. Musk habló sobre varias cosas durante la llamada de esta semana, incluyendo el "Battery Day", un evento que quería organizar para mostrar la tecnología de Tesla, el bastidor auxiliar del Model y además, algunas opiniones bastante fuertes las órdenes de confinamiento para detener la pandemia del coronavirus.

Comencemos con las noticias que no son tan controvertidas. Musk dijo que Tesla planea ofrecer su paquete Full Self-Driving (que otorga capacidades de autonomía completas al vehículo) como una opción de suscripción a finales de este año. Esto es algo impresionante porque, si bien la compañía ha estado trabajando para agregar nuevas características al plan, todavía no parece estar cerca de ofrecer una autonomía real, al menos no para el consumo público.

Mientras que el servicio estará disponible como una suscripción, corresponderá a los clientes que hagan la compra del coche el elegir la opción de los US$7,000 y añadir el costo del FSD en el presupuesto del vehículo. ¿Sucederá esto? Dependerá esencialmente del comprador.

Luego obtuvimos información sobre el Battery Day planeado por Tesla, que es básicamente la continuación del Autonomy Investor Day que la compañía celebró el año pasado en su sede de Silicon Valley. Musk dijo en la llamada, que el Battery day será uno de los eventos más importantes y emocionantes en la historia de Tesla, y que la compañía espera poder celebrarlo durante la tercera semana de mayo. También dijo que eso tendría lugar en California (probablemente en la sede de Tesla nuevamente) o en Texas.



En cuanto a los vehículos de Tesla, Musk afirmó que la EPA (la agencia de protección al medio ambiente de EE.UU.) falló con la recertificación del alcance de autonomía del Model S a 391 millas. Según Musk, la EPA cometió un error durante las pruebas del carro, pues tras finalizar estas se dejó la puerta abierta y las llaves dentro, lo que produjo que las luces del automóvil permanecieran encendidas y este se quedara en el estado "esperando al conductor". Por ahora no hay forma de demostrar si esto es realmente lo que sucedió, pero Musk prometió enviar el automóvil de vuelta a la EPA para volver a probarlo cuando la agencia vuelva a abrir.



Otro punto interesante de la llamada fue cuando se discutió la nueva estructura del chasis trasero del Model Y. Mientras que el Model 3 usa una estructura hecha de más de 70 piezas de acero fundido, el Model Y usa una estructura de aluminio fundido de dos piezas extremadamente avanzada que reduce no solo la complejidad, sino también el peso y el costo. Además, Tesla planea simplificarlo aún más a finales de este año, creando un chasis trasero de una sola pieza. Musk afirma que esta será la pieza de aluminio fundido más grande y compleja utilizada en cualquier automóvil.



Finalmente, llegamos al estallido de Elon con el tema del COVID-19 y el confinamiento que se ha ordenado para desacelerar su propagación. A principios de esta semana, Musk publicó en Twitter la frase FREE AMERICA NOW que, si bien ya era toda una declaración de intenciones sobre el asunto, durante la llamada del miércoles Musk optó por hablar más del tema. "¿Es correcto infringir los derechos de las personas? Creo que la gente se enfadará mucho por esto, es más, ya está muy enfadada por esto", opinó Musk. "Esto es fascista. Esto no es democrático. Esto no es libertad. Devuelvan a la gente su maldita libertad", añadió.



No vamos a entrar en el debate, pero vale la pena señalar que la opinión de Musk está en contradicción directa con la del gobernador de California. Gavin Newsom, así como la de los organismos de seguridad como la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Tesla no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNET.