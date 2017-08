Agrandar Imagen David McNew, Getty Images

Aunque el muro tal y como lo concibió el presidente Donald Trump no ha podido hacerse realidad hasta ahora por el rechazo del Congreso a un presupuesto que requiere US$24.500 millones por milla -- la frontera con México es de 1,951 millas -- todo parece indicar que Silicon Valley tiene una idea para ahorrar muchos millones a la administración pública y aumentar la vigilancia entre los dos países.

Una coalición de representantes de la cámara baja de Estados Unidos pertenecientes a estados fronterizos con México dio a conocer a CNN un plan que será introducido este martes y que pretende reducir el gasto que debería asumir el gobierno en la construcción de un muro, debido a que no plantea la colocación de ladrillos, sino la implementación de tecnología para crear el primer "muro inteligente" del mundo.

Will Hurd, representante republicano por Texas ante la cámara baja del Congreso, dijo a CNN que la propuesta "Secure Miles With All Resources and Technology" (Asegurar Millas con todos los recursos y tecnología) o SMART Act que será introducida este martes, contará con tecnología moderna y no requerirá la construcción literal de un muro, que además de costar mucho dinero, en algunas zonas es topográficamente imposible.

La empresa detrás del "muro inteligente" entre la frontera de México y Estados Unidos sería Anduril Industries, basada en Silicon Valley y fundada por Palmer Luckey, quien es mejor conocido por fundar Oculus VR, empresa que abandonó en marzo de este año de forma misteriosa.

Los rumores después de su salida aseguran que Facebook no estaba contento con su posición durante la campaña electoral, en donde habría financiado movimientos anti Hillary Clinton.

Su nueva empresa, que trabaja para el sector defensa, ha dado a conocer que busca nuevos "ingenieros patriotas" para una misión relacionada con la defensa nacional. La compañía busca personal cualificado en diseños aeronáuticos, radares LIDAR, sensores y visión computarizada, elementos que podrían incorporarse al "muro inteligente" que vigilará la frontera sin necesidad de socavar el terreno.

Hurd y el grupo de representantes de estados fronterizos que le apoyan, aseguran que el proyecto solo requiere de US$500,000 por milla.

"El muro SMART es una manera rentable de llegar a un plan para toda la frontera, además se hará por una cantidad razonable de dinero que puede ser financiada en un año", dijo Hurd a CNN.