Estos murciélagos brasileños comen sangre humana

Justo cuando pensabas que los vampiros que mordisqueaban gente eran algo que sólo existía en el reino de la ficción, los científicos han descubierto una verdadera actividad vampírica en Brasil.

Investigadores de la Universidad Federal de Pernambuco encontraron evidencia de consumo de sangre humana en los llamados murciélagos-vampiro de patas peludas (Diphylla ecaudata).

Estos murciélagos son conocidos por alimentarse con sangre de pájaro, por lo que la presencia de sangre humana como se vio en un análisis de ADN de las heces de murciélago fue una sorpresa. "Esta especie no está adaptada para alimentarse de la sangre de los mamíferos", dijo el investigador Enrico Bernard a la publicación New Scientist.

Los científicos publicaron un estudio sobre el hallazgo en diciembre en la revista Acta Chiropterologica con el delicioso título: What is for Dinner? First Report of Human Blood in the Diet of the Hairy-Legged Vampire Bat Diphylla ecaudata."

El equipo de investigación estaba estudiando cómo se comportaría la especie con una escasez de su presa natural y un aumento en los animales domésticos en la zona.

Mientras que recogieron 70 muestras del guano, solamente 15 de ésas proporcionaron el ADN y 3 fuera de ese lote más pequeño mostraron rastros de sangre humana. El análisis también mostró sangre de pollo. "Nuestros resultados sugieren que la dieta de D. ecaudata es más flexible de lo esperado. El registro de los seres humanos como presas y la ausencia de sangre de especies nativas puede reflejar una baja disponibilidad de aves silvestres en el sitio de estudio, reforzando el impacto de las actividades humanas sobre los procesos ecológicos locales", señala el documento.

Los hallazgos generan preocupación sobre todo ante la posibilidad de la transmisión de enfermedades, incluida la rabia. Según New Scientist, Bernard y su equipo ahora están investigando cómo los murciélagos acceden a los humanos por la noche, ya sea por encontrar gente durmiendo fuera o ingresando en sus hogares.

Al menos el otro problema ficticio (vampiros convirtiéndose en seres humanos) no será un problema... por ahora.