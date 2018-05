Michael Jackson y Bam Bam: Los tatuajes más extraños que llegarán a Rusia 2018

Relativamente a uma notícia publicada hoje, dia 26 de Novembro, no suplemento Vidas do jornal Correio da Manhã, gostava de esclarecer o seguinte. Nunca em momento algum o meu irmão Alfredo teve acesso à gestão financeira do restaurante de que fui proprietário no Bairro Alto, logo, e ao contrário do que foi publicado na notícia, nunca o meu irmão se apropriou indevidamente de um cêntimo que fosse dos negócios do restaurante ou de outros que eu possa ter. O carinho e o respeito que tenho pelo meu irmão em particular e pela minha família em geral, foi, é, e será sempre o mesmo. A notícia publicada, foi construída tendo por base uma mentira facilmente comprovada, o que faz com que toda a história sirva apenas para vender jornais e me entristecer a mim e aos meus, por mais uma vez ver exposta na praça pública a nossa privacidade. No jornalismo como no futebol, os golos não se marcam com “fontes próximas” e é cara a cara com o guarda-redes que se decide o jogo. Como já disse anteriormente todas as famílias têm momentos bons e menos bons e é dentro das famílias que tudo se resolve sem que quem está por fora se sinta na necessidade de vir colocar lenha na fogueira. Apelo uma vez mais a que respeitem e privacidade da minha família e agradeço o apoio que tantas vezes me têm demonstrado.

