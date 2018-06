Mundial Rusia 2018: A qué hora empieza y cómo ver la ceremonia de inauguración

Valery Sharifulin/TASS vía Getty Images

Las ceremonias inaugurales de los Mundiales de Fútbol no ostentan la grandiosidad y los recursos empleados en las aperturas de los Juegos Olímpicos.

Pero cabe esperar que Rusia ofrezca un espectáculo memorable para la Copa del Mundo, en la tradición de la gala inaugural de las Olimpiadas de Moscú en 1980.

Día y hora de la inauguración

La ceremonia de apertura de la Copa del Mundo FIFA 2018 tendrá lugar el jueves, 14 de junio, a las 4 p.m. hora de Moscú, que equivale a las 9 a.m. hora del Este de Estados Unidos (6 a.m. hora del Pacífico de EE.UU.).

¿Dónde se efectuará?

El acto de inauguración del Mundial de Fútbol se realizará en el Estado Luzhnikí, en Moscú. Este recinto está en el centro de la capital rusa, dentro del Complejo Olímpico de la ciudad.

En simultáneo a la ceremonia de apertura, se realizará un concierto en la Plaza Roja, como parte de los festejos de celebración de la Copa del Mundo Rusia 2018.

¿Quiénes participarán?

A la fecha de hoy no se ha dado a conocer cuáles estrellas de la música pop participarán en la ceremonia (muchos recuerdan a Shakira y a Pitbull, músicos que amenizaron la apertura del Mundial de Brasil en 2014).

Está confirmada la participación del tenor Plácido Domingo junto al cantante lírico peruano Juan Diego Florez.

Muchos recuerdan que Plácido Domingo fue uno de los integrantes de Los Tres Tenores, junto a Luciano Pavarotti y José Carreras, que ofrecieron un concierto en las termas de Caracalla, en Roma, el 7 de julio de 1990, dentro de los actos inaugurales de la Copa del Mundo Italia '90.

Por la parte rusa, actuarán el pianista Denis Matsuev y las estrellas rusas de la Ópera Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov, Aida Garifullina y Albina Shagimuratova.

El comité organizador ha adelantado que habrá un espectáculo que rendirá tributo a la cultura rusa, con la participación de alrededor de 500 bailarines y gimnastas. Este show culminará con un despliegue de fuegos pirotécnicos que iluminarán el cielo de Moscú.

Ya que la FIFA ya seleccionó su canción oficial de la Copa del Mundo -- "Live It Up", interpretada por Nicky Jam con Will Smith y Era Istrefi --, no se descarta que estos cantantes pudieran hacer acto de presencia en la ceremonia.

¿Quién transmitirá la inauguración?

La inauguración de la Copa del Mundo será transmitida en Estados Unidos por los siguientes medios. Los canales televisivos que difundirán la ceremonia son Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Además podrá verse en vivo, en streaming, a través de FoxSports.com, app de Fox Sports, app de Fox Soccer Match Pass, TelemundoDeportes.com y app de Telemundo Deportes en Vivo.

¿Cómo ver los partido del Mundial por Internet?

En CNET en Español hemos reunido en una nota toda la información de las plataformas digitales, como DirecTV Now, Hulu with Live TV, Playstation Vue, Sling TV o YouTube TV, que transmitirán los juegos online.

Se espera que sea una ceremonia inaugural de corta duración, pues el partido de apertura de la Copa del Mundo, entre Rusia y Arabia Saudita, tendrá lugar en el mismo Estadio Luzhnikí dos horas después.