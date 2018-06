El encuentro entre Francia vs Argentina será el el sábado 30 de junio, en el Estadio Kazán Arena, en Kazán, a las 6 p.m. hora local, que equivale a las 10 a.m. hora del Este de Estados Unidos / 7 a.m. hora del Pacífico.

¿Cómo llegó Francia a octavos?

Francia ganó con relativa facilidad su grupo, aunque en ningún partido dio la sensación de campeón Mundial que su nómina anunciaba.

Tuvo que trabajar hasta el último minuto para vencer 2-1 a Australia en su debut. Fue beneficiado por el Sistema de Video Arbitraje (VAR) en un penalti a favor de Antoine Griezmann y apenas consiguió la diferencia en el cierre del partido.

Después, con un solitario gol de Kylian Mbappé, venció a Perú 1-0, que también pudo empatar en varias acciones.

Finalmente, igualaron 0-0 con Dinamarca, en una demostración de los problemas que tiene para anotar a pesar de los grandes nombres que muestra en su nómina: Paul Pogba, Griezmann, Mbappé u Olivier Giroud.

La constante de Francia fue un buen primer tiempo y un segundo más regulado. Jugó con la calculadora pero deberá mejorar en su juego ofensivo si no quiere quedarse en octavos de final.

¿Cómo llegó Argentina a octavos?

La selección Albiceleste ha penado durante todo el torneo. Primero empató 1-1 con Islandia, en un partido en el que Lionel Messi, su máxima figura, falló un penalti.

Después, fue completamente borrada de la cancha por Croacia, que se impuso con mucha superioridad. El 3-0 desató una crisis en el equipo, que llevó a Sampaoli a cambiar de portero en el partido decisivo contra Nigeria.

Con Franco Armani en lugar de Willy Caballero en el arco, Argentina salió a jugarse la vida y apunto estuvo de quedarse en el intento, hasta que a cuatro minutos del final, Marco Rojo sentenció el encuentro.

Pero la clasificación, que se dio también por una ayuda de los croatas que derrotaron a Islandia, deja muchas dudas sobre el rendimiento argentino y sobre su técnico, Jorge Sampaoli. El estratega duda en sus cambios y se muestra desde el banco tan nervioso como los propios jugadores.

Messi apareció contra Nigeria con un golazo, pero después volvieron las dudas e incluso Javier Mascherano, de torneo muy pobre, cometió un penalti.

¿Cuál es la Argentina que se verá contra Francia? Es un misterio.

Cómo verlo por TV

El partido podrá ser visto por televisión en Estados Unidos a través de las cadenas Telemundo (en español) y Fox (en inglés).

La cadena Fox no ha confirmado cuál canal empleará, si Fox o FS1, aunque Fox luce como el más probable. También podrá verse en streaming en vivo a través de FoxSports.com y de la app de Fox Sports. A tener en cuenta: el app de Fox Sports requiere que tu proveedor de cable está integrado con la plataforma de la cadena Fox para dar acceso a su señal. Lo puedes comprobar en esta página Web.

En el caso de la cadena Telemundo, el partido podrá ser visto a través del canal Telemundo y en streaming por TelemundoDeportes.com, y de las apps de Telemundo Deportes en Vivo y de NBC Sports.

Desde el pasado 25 de junio, la cadena Telemundo bloqueó el acceso gratis a los partidos de la Copa del Mundo en el app de Telemundo Deportes en Vivo. Así que desde ese día resulta imprescindible tener una suscripción vigente de TV o cable que incluya los canales Telemundo y Universo en el paquete de canales para ver el resto de los partidos.

Aquí te contamos los pasos que debes cumplir para autentificar tu cuenta en las apps de Telemundo:

Consigue una suscripción de cable, satélite o TV digital en tu área y asegúrate de que los canales Telemundo y Universo estén en su paquete de canales. Existen más de 15 proveedores de servicios que transmiten los canales Telemundo y Universo en Estados Unidos. Descarga el app de Telemundo Deportes en Vivo en tu computadora o dispositivo portátil. Una vez que ubicaste tu proveedor de cable, regístrate en su página Web como usuario, para lo que deberás crear un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que accedas en la app de Telemundo Deportes en Vivo para ver el juego en vivo, la aplicación te pedirá que ingreses tu nombre de usuario y contraseña en el proveedor de cable que usas. Con eso es suficiente para autentificar tu cuenta. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página de preguntas frecuentes de la cadena Telemundo Deportes.

Opciones en México, España y 'streaming'

Si te encuentras en México, los canales Televisa y TV Azteca tienen los derechos de transmitir en señal abierta 30 de los partidos de Rusia 2018. En el caso de televisión paga, Sky puede emitir 34 encuentros y TDN 10 partidos.

En España, la cadena Mediaset es la encargada de emitir en señal abierta los 64 partidos de la Copa del Mundo, a través de los canales Telecinco y Cuatro.

Algunas plataformas de streaming también transmitirán todos los encuentros: FuboTV, DirecTV Now, Hulu with Live TV, YouTube TV, Playstation Vue y Sling TV. CNET en Español elaboró un resumen con la oferta y requerimientos de cada una de estos servicios de streaming que transmitirán los partidos del Mundial Rusia 2018. (Nota del editor: CNET podría obtener una comisión generada a través de suscripciones a servicios mencionados en este artículo).

