Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images

El partido entre España vs Rusia será el el domingo 1 de julio, en el Estadio Luzhnikí, en Moscú, a las 5 p.m. hora local, que equivale a las 10 a.m. hora del Este de Estados Unidos / 7 a.m. hora del Pacífico.

El Estadio Luzhnikí fue el campo de juego en el que se dio inicio a la Copa del Mundo y también será el escenario de la final de Rusia 2018.

¿Cómo llegó España hasta aquí?



España consiguió una clasificación a octavos que puede darle tranquilidad tras un inicio traumático en Rusia 2018. Se quedó sin técnico horas antes de debutar y empató con Portugal 3-3, en un choque que fue víctima de Cristiano Ronaldo.

Después, los campeones del Mundo de 2010 sufrieron mucho para vencer la resistencia de irán. Apenas una jugada casual decidió el partido.

Contra Marruecos volvió a mostrar deficiencias en su juego colectivo y sobre todo una falta de intensidad que se cobra caro en este tipo de torneos cortos. Sólo un gol de Iago Aspas, en el último minuto contra los norafricanos, le impidió a los españoles quedarse en primera ronda, debido a que Irán y Portugal igualaron en el otro partido.

España llega con muchas dudas en defensa y un juego apático en su mediocampo, que solo mejora cuando Andrés Iniesta aparece. Tendrán que mejorar mucho para vencer a su rival de octavos.

¿Cómo llegó Rusia a este partido?

Rusia sorprendió con un juego rápido y efectivo ante Arabia Saudita. La goleada 5-0, con doblete de Denis Cheéyshev, en la inauguración del Mundial fue refrendado por una fácil victoria ante Egipto, 3-1.

Pero ambos resultados generaban sospecha sobre el verdadero nivel de los locales. Uruguay parecía un mejor sparring y el resultado fue contundente: 3-0 a favor de los suramericanos.

De manera que no está muy claro cuál es la selección rusa que veremos en octavos de final. Antes de enfrentar a la Celeste, mostró contundencia en el ataque, con un juego muy directo.

Las combinaciones entre Cheryshev y Artem Dszyuba, el portentoso delantero, le bastaron para acceder a la siguiente ronda, pero no para liderar el grupo. Pareciera que contra un rival más duro en cualquier instancia, no tendrá muchas opciones.

¿Cómo ver el encuentro en Estados Unidos?

Los derechos de transmisión por televisión en Estados Unidos pertenecen a las cadenas Telemundo y Fox, en español e inglés, respectivamente.

Fox no ha divulgado al día de hoy cuál canal de la cadena -- Fox o FS1 -- transmitirá el partido, aunque cabe imaginar que será el canal Fox. También podrá verse en streaming en vivo a través de FoxSports.com y de la app de Fox Sports. El app de Fox Sports requiere que tu proveedor de cable está integrado con la plataforma de la cadena Fox para darte acceso a la señal. Lo puedes comprobar en esta página Web.

En la cadena Telemundo, el encuentro será transmitido por el canal Telemundo y también podrá verse en streaming por TelemundoDeportes.com y las apps de Telemundo Deportes en Vivo y de NBC Sports.

Importante: desde el 25 de junio, la cadena Telemundo bloqueó el acceso gratis a los partidos de la Copa del Mundo en el app de Telemundo Deportes en Vivo.

Así que resulta obligatorio tener una suscripción vigente de TV o cable con los canales Telemundo y Universo en el paquete de canales. Aquí te contamos los pasos que debes cumplir para autentificar tu cuenta en las apps de Telemundo:

Tener una suscripción de cable, satélite o TV digital en tu área. Asegúrate de que los canales Telemundo y Universo estén en su paquete de canales. Existen más de 15 proveedores de servicios que transmiten los canales Telemundo y Universo en Estados Unidos. Descarga el app de Telemundo Deportes en Vivo en tu computadora o dispositivo portátil. Una vez que ubicaste tu proveedor de cable, regístrate en su página Web como usuario, para lo que deberás crear un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que accedas en la app de Telemundo Deportes en Vivo para ver el juego en vivo, la aplicación te pedirá que ingreses tu nombre de usuario y contraseña en el proveedor de cable que usas. Con eso es suficiente para autentificar tu cuenta. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página de preguntas frecuentes de la cadena Telemundo Deportes.

Cómo ver la Copa del Mundo Rusia 2018 sin suscripción...

Si estás en México, los canales Televisa y TV Azteca tienen los derechos de transmitir en señal abierta 30 de los partidos de Rusia 2018. En el caso de televisión paga, Sky puede emitir 34 encuentros y TDN 10 partidos. En España, la cadena Mediaset (canaales Telecinco y Cuatro) transmitirá en señal abierta los 64 partidos de la Copa del Mundo.

Algunas plataformas de streaming también transmitirán todos los encuentros: FuboTV, DirecTV Now, Hulu with Live TV, YouTube TV, Playstation Vue y Sling TV. CNET en Español elaboró un resumen con la oferta y requerimientos de cada una de estos servicios de streaming que transmitirán los partidos del Mundial Rusia 2018. (Nota del editor: CNET podría obtener una comisión generada a través de suscripciones a servicios mencionados en este artículo).

