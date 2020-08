Mulan se estrenará el 4 de septiembre directo en Disney Plus

Walt Disney Pictures

Por fin terminó el suspense. Después de que Disney pusiera su película Mulan en el limbo cinematográfico hace un par de semanas dejándola fuera de su calendario de estrenos para 2020 y 2021, sabíamos que muchas eran las posibilidades de que el estudio decidiera estrenarla en su servicio de streaming Disney Plus.

Y ese será el caso. Mulan se estrenará en Disney Plus el 4 de septiembre. Pero tendrás que pagar US$29.99 adicionales para verla. En aquellos mercados en los que Disney Plus no está disponible, Mulan se estrenará en cines. La decisión viene en un año en el que el calendario de estrenos cinematográficos sigue retrasando títulos y donde Disney ha visto el éxito que tuvo el estreno en la plataforma de streaming de la película sobre la obra de teatro Hamilton.

La decisión también contrasta con la estrategia de otro gran estudio, Warner Bros., que sigue comprometido a estrenar sus títulos en cines. Tal como hará con el estreno de Tenet este 3 de septiembre a nivel internacional, en aquellos países con las salas de cine abiertas, pero no en Estados Unidos.

En todo caso, no te dejes engañar por tuits que parecen sospechosamente oficiales y que parecen querer indicar que Black Widow también se estrenará en el servicio de streaming Disney Plus. Oficialmente, el estreno de Black Widow sigue estando previsto para el 6 de noviembre en cines.

