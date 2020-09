Mulan será gratis el 4 de diciembre con tu suscripción de Disney Plus

Disney

Disney ampliará la disponibilidad de su nueva versión con actores de Mulan a cualquier que posea una suscripción en a partir del 4 de diciembre de 2020, tres meses después de que el remake debute exclusivamente en la plataforma el 4 de septiembre mediante el pago extra de US$30.

Ya había especulaciones sobre si Mulan estaría disponible a todos los suscriptores antes del 4 de diciembre en Disney Plus. Temporalmente, durante el fin de semana, la la página dedicada a Mulan en Disney Plus incluía alusiones a que el 4 de diciembre sería cuando todos los suscriptores de Disney Plus accederían a la película, pero esta información fue luego eliminada. Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la fecha del 4 de diciembre.

Mulan estará disponible a las 12:01 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos el 4 de septiembre, la hora estimada en la que Disney Plus suele lanzar los nuevos títulos de su catálogo; a partir de ese momento, los suscriptores podrán adquirir el filme en US$30.

La compañía también estrenará Mulan el viernes, 4 de septiembre, en cines del resto del mundo en los que Disney Plus no está operativo.

Con la colaboración de Gonzalo Jiménez.