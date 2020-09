Mulan 2020: Las creadoras nos cuentan los secretos del filme de Disney

Disney

No llegué a ver la nueva Mulan de 2020 en la gran pantalla. La proyección para prensa a la que iba a asistir en San Francisco el pasado 19 de marzo se canceló. El estreno en cines de la película el 27 de marzo se pospuso. Durante meses he estado confinada en casa y preguntándome qué sucedería con esta y tantas otras películas en tiempos de coronavirus. Cuando finalmente pude ver una versión digital para prensa de la película hace unos días, me di cuenta de que voy a tener que volver a verla en un cine cuando sea posible. Sus imágenes, la delicadeza con la que se han elaborado su vestuario o diseño de maquillaje hacen que esta sea una experiencia para la gran pantalla. El equipo de Mulan está de acuerdo.

"Hicimos la película para la pantalla grande. Queremos que la gente la vea en cines", me dijo la directora de fotografía de Mulan, Mandy Walker, en una conversación telefónica desde Queensland, en Australia, el pasado mes de julio y cuando todavía no se había anunciado que la película se estrenaría directamente en el servicio de streaming Disney Plus.

Mulan, dirigida por la cineasta de Nueva Zelanda Niki Caro (The Zookeeper's Wife), es la adaptación con actores de carne y hueso del clásico de animación de Disney de 1998 del mismo título. Ambientada durante la época de la dinastía imperial china Tang e impregnada con la cantidad justa de fantasía y aventura, la película sigue a Mulan (Yifei Liu), en su transformación de chica a valiente guerrera.

"Estoy triste porque es una película épica, una película para la gran pantalla", me explicó la diseñadora de vestuario de la película, Bina Daigeler, en una videoconferencia desde Berlín cuando le pregunté por el estreno de la película en streaming. "Es un efecto secundario triste del coronavirus".

La única ventaja que vio Daigeler en el estreno en Disney Plus este viernes 4 de septiembre es que la gente podrá ver por fin el trabajo que se ha hecho en la película.

Un set liderado por mujeres

Para poder hacer su propia versión de esta historia inspirada por el poema sobre la leyenda de Mulan, Caro echó mano al espectáculo, la belleza y la riqueza de imágenes. Con un presupuesto de US$200 millones, tenía a su cargo la responsabilidad de una gran producción de Hollywood. Una responsabilidad que raramente se confía a las mujeres. Ella la afrontó incluyendo a muchas otras mujeres en su equipo.

"Es importante que las mujeres se apoyen", me explicó la diseñadora de maquillaje, maquillaje protésico y peluquería de la película, Denise Kum, durante una videoconferencia desde Londres en la que le pregunté por su trabajo con Caro. "Niki tiene esta cosa: abre la puerta para que entren el máximo de mujeres posibles [a sus proyectos]".

Baigeler, que describe a la directora como una colaboradora, enfatizó la camaradería que se vive en los sets de Caro. "Siempre reúne a un equipo maravilloso".

"Teníamos a tres mujeres tras las cámaras", dijo Walker refiriéndose a sí misma, Caro y a la primera asistente de dirección de la película, Liz Tan. Mulan es el film con actores de carne y hueso más caro dirigido por una mujer. "Éramos perfectamente conscientes de ello. Como que somos mujeres fuertes, sentimos que esto era una gran oportunidad. Íbamos a hacer la película, para que quedara muy bien y demostrárselo a todo el mundo".

La versión perfecta de Mulan

Una de las cosas sobre las que el equipo de Mulan no deja de insistir es lo muy organizada que es Caro en el set y lo bien que funcionó esta producción a causa de ello. "No nos alargamos ni un solo día más allá de lo previsto", me explicó Walker.

Las secuencias de lucha fueron uno de los mayores retos de la película. La segunda unidad se encargó de filmar paisajes e imágenes de fondo en China, mientras el equipo principal estaba en Nueva Zelanda filmando en localizaciones reales y procurando que hubiera el mínimo de necesidad para usar imágenes generadas por computadora. Trabajaron e hicieron múltiples ensayos con un gran número de extras, especialistas en secuencias peligrosas y caballos. Caro quería que la acción estuviera centrada entorno al personaje de Mulan, cubriendo la acción de una forma elegante y coreografiada.

"Nuestras batallas eran una coreografía. Era muy específico lo que pasaba desde el principio al final de una lucha y aquello que sucedería en ella. Nunca estuvimos en una situación en la que las cosas se dieran frente a nuestros ojos y la audiencia no fuera a saber qué estaba pasando", dijo Walker.

A causa precisamente de esas batallas estilizadas, Daigeler tuvo el reto de crear una armadura para Mulan que pudiera seguir sus movimientos. "Lo que Yifei hace como Mulan es muy parecido a una representación de ballet", dijo. "Me quedé con la idea de que es una guerrera mujer y no un guerrero hombre normal".

La diseñadora de vestuario también me habló de algunos de los trucos que usaron para representar en la pantalla la transformación por la que pasa Mulan. En la película, el personaje evoluciona de chica a mujer, para pretender entonces ser un chico, que se convierte en un hombre soldado. Mulan acabará desvelando su verdadera identidad. La armadura que Mulan lleva cuando se hace pasar por hombre permitió esconder su cuerpo. Pero cuando Mulan se deshace de esa armadura y aparece envuelta en una túnica roja, Daigeler se aseguró de que la forma de la prenda se ciñera más al cuerpo de Liu.

Aunque en realidad sea el pelo de Mulan el que ayuda a que el personaje consiga esa transformación total. En la película de animación original, Mulan se corta el pelo antes de hacerse pasar por hombre. En esta película es diferente. Mulan se recoge el pelo en un mono cuando finge ser un hombre. Y se suelta el pelo en un momento crucial. "El pelo hacía sus propias secuencias de acción", me dijo Kum entre risas.

La diseñadora de peluquería y maquillaje me explicó que no usaron una peluca completa porque querían el movimiento del pelo natural. Pero eso no significa que todo sea tan natural como parece. "Llevaba tantas extensiones de pelo, todo tenía que procesarse de forma individual para que pareciera que era el viento [el que lo movía] y no nosotros".

No trates de emular el look de Mulan en casa. Conseguirlo podría no ser tan sencillo como parece, sobre todo sin el equipo de profesionales liderado por Kum y decididos a conseguir la perfección más sutil. Usaron detalles de suciedad para esculpir la mandíbula de Liu y contornear su cara, en aquellas secuencias en las que es un hombre. Intensificaron un poco el color cuando el personaje se transforma en guerrera. "Lo que parece sutil y natural es en realidad el resultado de muchas consideraciones y experimentación".

En Mulan nada se ha dejado al azar.

Y a pesar de que esta historia se haya diseñado para el consumo cinematográfico, me encantó poder disfrutar por fin de esta historia de empoderamiento.

Mulan se estrena el viernes 4 de septiembre en Disney Plus en Estados Unidos y España por un precio adicional a la suscripción mensual de US$30 o 21,99 euros respectivamente. A partir del 4 de diciembre la película podrá verse en Disney Plus sin pago adicional

