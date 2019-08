Mujeres en tecnología enfrentan discriminación desde la pasantía: encuesta

Getty Images

Enseñar a las niñas a programar código es solo un paso en el esfuerzo por diversificar la industria tecnológica. Otro es llevarlas a través del proceso de entrevistas para conseguir un trabajo –o una pasantía.

Una encuesta dada a conocer el jueves 22 de agosto llamada Applying for Internships as a Woman in Tech (Solicitando una pasantía como mujer en tecnología) muestra que jóvenes mujeres de tan solo 19 años sufren discriminación cuando solicitan pasantías en compañías que van desde nuevas empresas hasta firmas que conforman la lista Fortune 500.

Girls Who Code, una organización sin fines de lucro que enseña habilidades de programación y profesionales a chicas de secundaria y preparatoria, encuestó a más de 1,000 mujeres en su red y descubrió que más de la mitad reportó tener una experiencia negativa al solicitar un empleo –o conocer a una mujer que lo ha hecho.

"Hemos llevado a nuestras niñas a través de obstáculos en la escuela primaria, intermedia, secundaria y universitaria, solo para enfrentar este tipo de comportamiento en la fuerza laboral. Sin embargo, lo peor es que está sucediendo en una industria que dice trabajar hacia la paridad de género", dijo Reshma Saujani, presidenta ejecutiva y fundadora de Girls Who Code, en un comunicado.

La encuesta llega en un momento en que las empresas de tecnología están bajo fuego por la falta de diversidad en sus rangos. Empresas gigantescas como Facebook, Apple, Microsoft y otras publican informes de diversidad cada año que han demostrado que su fuerza de trabajo técnica no llega ni al 30 por ciento de mujeres. Para las mujeres de las llamadas minorías étnicas, esas cifras son típicamente más bajas.

Las experiencias negativas informadas por las encuestadas abarcan toda la gama. Una cuarta parte de las encuestadas dijo haber tenido un entrevistador enfocado en sus atributos personales en lugar de en sus habilidades. Además de los datos, la encuesta de Girls Who Code también destaca anécdotas de las encuestadas. Esas experiencias se dividen en cuatro categorías:

Falta de diversidad

Ser despedida y/o degradada de cargo por razón de género

Comentarios o prácticas sesgadas y/o discriminatorias

Acoso en la forma de comentarios y/o comportamiento.

Una de las encuestadas dijo que le dijeron: "¿Cómo llegaste a querer programar? No vemos muchos afroamericanos con este tipo de intereses y calificaciones".

A otra le dijeron que las mujeres son mejores en roles no técnicos, mientras que a otra le dijeron que no parecía alguien que estudiara ingeniería eléctrica.

En respuesta, Girls Who Code ha lanzado una petición en Change.org pidiendo a las compañías tecnológicas que se comprometan a tener paneles de contratación diversos; publicar descripciones de trabajo neutrales en cuanto al género, y hacer seguimiento e informes de datos de diversidad de los solicitantes.