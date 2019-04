Avengers Endgame: Todas los muertos de Infinity War y los supervivientes que veremos

Sabemos cómo te dejó el final de Avengers: Infinity War. Pero afortunadamente hemos podido ligar algunos cabos sueltos y descubrir varias cosas desde entonces. Para empezar la primera escena post-créditos de Captain Marvel reafirma una sospecha que todos teníamos desde el final de Infinity War. Y el primer tráiler de la secuela Avengers: Endgame confirma quiénes no sobrevivieron en Infinity War y revela a otros superhéroes cuyo destino era desconocido.

Además Marvel reveló el 26 de marzo una imagen que acabaría de corroborar las cosas en cuanto a qué personajes están vivos (y aparecen en color) y cuáles están muertos (y en blanco y negro) con esta composición fotográfica que contiene 32 retratos de sus protagonistas.

Marvel Studios

Entre los muertos la única novedad podría ser la de Shuri (Letitia Wright). Aunque en realidad ya habíamos visto una imagen en el primer tráiler de Endgame que parecía confirmar que Shuri estaba entre los desaparecidos, nos habíamos resistido a creer que la hermana de Black Panther hubiera muerto hasta ahora. Al fin y al cabo Ant-Man también se contaba en esa imagen entre los desaparecidos y al final ha resultado estar vivo.

Marvel Studios

Ant-Man (Paul Rudd) y Hawkeye (Jeremy Renner) ya se habían confirmado como realmente vivos y listos para echarles una mano a los Avengers supervivientes en el primer tráiler de Endgame. En él vemos a Hawkeye caracterizado de hecho con el traje de Ronin. Y a Ant-Man tocando a las puertas de la sede de los Avengers.

Entre los vivos que no teníamos confirmados hasta el momento están Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), vimos a la pareja de Iron Man por última vez en Infinity War cuando éste se despidió de ella en un parque antes de seguir a Doctor Strange; Valkyrie (Tessa Thompson), que no llegó a aparecer en Avengers: Infinity War pero de quien el codirector de la película Joe Russo ya habría dicho que era una superviviente en una charla que dio en un instituto hace meses; Wong (Benedict Wong), que como en el caso de Pepper Potts, habíamos visto al principio de Infinity War pero nunca llegamos a tener una confirmación en pantalla de lo que había sucedido con él tras el chasquido de dedos de Thanos; y Happy Hogan, en este caso un personaje muy secundario interpretado por el director de Iron Man y Iron Man 2, Jon Favreau. Happy ha trabajado en labores de seguridad para Tony Stark y como punto de comunicación con Spider-Man y nos preguntamos qué nos indica su inclusión en esta imagen.

He aquí nuestro repaso de todas las muertes -- por orden de aparición -- que hemos visto en Infinity War y el porcentaje de posibilidades de resurrección que creemos que tienen sus personajes en Endgame. Además de una relación de otros de los personajes que creemos que podrían jugar un papel predominante en Avengers: Endgame.

Heimdall (Idris Elba), el guardián de la entrada de Asgard es el primero en perecer a manos de Thanos, con el tiempo justo para enviar a Hulk en forma de señal de alerta a la Tierra.

Posibilidades de resurrección: Limitadas, 5 por ciento con suerte. Por mucho que nos pese lo de no volver a ver al siempre magnífico Elba en este papel.

Jasin Boland/Marvel Studios

Loki (Tom Hiddleston), el hermano de Thor también acaba sucumbiendo en manos de Thanos. Y se muestra fiel a su personalidad ambigua hasta el último momento, pero al final antepone la vida de Thor a su propio bienestar.

Posibilidades de resurrección: Limitadas también pero tal vez un poco menos que las de Heimdall, como del 20 por ciento. No nos imaginamos a los Avengers sin Loki. Además poco después de él mueren todos los habitantes supervivientes de Asgard (excepto Thor). Y tal vez el plan de retroceder en el tiempo que esperamos que tenga Doctor Strange llegue a salvar también a todos los compatriotas del dios del trueno. En todo caso y como Thor dice en Infinity War: "(Loki) ha estado muerto antes pero esta vez podría ser verdad".

Posibilidades de resurrección: Es difícil decirlo porque en realidad no sabemos si está muerto o no, sólo lo intuimos. Creíamos que difícilmente podríamos volver a ver a Del Toro en la franquicia, pero cuando hablamos con él hace unos meses, el intérprete nos dijo que no cree que hayamos enterrado a su personaje

Posibilidades de resurrección: Complicadas, del 25 por ciento siendo optimistas. Aunque no nos imaginamos un Guardians of the Galaxy, Vol. 3

Posibilidades de resurrección: Vamos a decir que elevadas sobre todo si tenemos en cuenta que en Stark Industries deben tener un excelente sistema de realización de copias de seguridad en la nube.

Marvel Studios

Cuando Thanos se hace finalmente con todas las piedras las cosas se aceleran y Winter Soldier (Sebastian Stan), Black Panther (Chadwick Boseman), Groot (voz de Vin Diesel), Scarlett Witch, Falcon (Anthony Mackie), Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Peter Quill, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Peter Parker (Tom Holland) se volatilizan como parte del plan de Thanos para controlar la superpoblación en el universo.

Posibilidades de resurrección: Elevadísimas, del 99 por ciento. Para empezar estamos convencidos de que Doctor Strange tiene un plan para retroceder en el tiempo y salvar las cosas. Y Marvel no puede sacrificar tantos nombres importantes de una vez. Además está claro que Black Panther tiene que sobrevivir después del dineral que T'Challa y sus compatriotas de Wakanda le han hecho ganar al estudio

Después de los títulos de crédito de la película vemos cómo Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) también se volatilizan con el tiempo justo para enviar una señal de alarma a Captain Marvel

(Samuel L. Jackson) y (Cobie Smulders) también se volatilizan con el tiempo justo para enviar una señal de alarma a As bajo la manga: La clave de todas las posibles resurrecciones recae en Doctor Strange. Recordemos que antes de la batalla en Titán contra Thanos, Doctor Strange entra en trance cuando se sienta en posición de loto y reporta que ha visto millones de posibles finales. Sólo en uno de esos finales ganan los Avengers y sus aliados. Durante la batalla en ese planeta, Doctor Strange le entrega la Piedra del Tiempo a Thanos, ante la confusión de Iron Man. Después de que Thanos chasquee los dedos con el guante, Doctor Strange es uno de los que se desvanece, y en los momentos en que está desapareciendo dice: "No había otra opción". Strange ha visto el futuro y sabe que esa es la única forma en que vencerán a Thanos.

En nuestra cuenta de supervivientes están Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo), Rocket (voz de Bradley Cooper), Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), War Machine (Don Cheadle), Okoye (Danai Gurira), M'Baku (Winston Duke) y Capitán América (Chris Evans). Un número de superhéroes que debería proporcionarnos un Avengers; Endgame en el que, al menos de entrada, no tengamos tantas dudas sobre quiénes van a ser los protagonistas.

Tampoco hay que olvidar que Wong (Benedict Wong) está en el Sanctum que tienen en Nueva York los Magos de las Artes Místicas. Y que Valkyrie (Tessa Thompson), la guerrera de Asgard que conocimos en Thor: Ragnarok, podría estar surcando el espacio en busca de Thor. Además tenemos la sensación de que Monica Rambeau, la hija de la mejor amiga de Carol Danvers, podría jugar también un papel determinante en Endgame. Conocemos a Monica en Captain Marvel cuando todavía es una niña, en 1995, pero para Endgame debería ser ya una adulta y, con un poco de suerte, en plena habilidad de todos sus superpoderes.

Y no olvidemos que, según dejó las cosas el final de Ant-Man and the Wasp, Ant-Man habría encontrado la forma de salir del Mundo Cuántico él solito. ¿Podría ese conocimiento ayudar a los Avengers a vencer a Thanos de alguna manera? Pero por otro lado tanto Hope (Evangeline Lilly), como Pym (Michael Douglas) y Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) habrían perecido todos tras el chasquido de dedos de Thanos.

Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente el 30 de abril de 2018 y fue actualizada el 18 de abril de 2019 para incluir mas información.