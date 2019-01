Murió Fernando Gaitán, el padre de Betty La Fea y Café con Aroma de Mujer

View this post on Instagram

Con mucha tristeza recibo la noticia de la muerte de Fernando Gaitán. Tuve la suerte de haber podido darle muchas veces las gracias por su arte y por haberme hecho parte de un proyecto tan bello como Café con Aroma de Mujer. Su huella en mi vida profesional y en la historia de la televisión de Colombia es profunda y maravillosa. ¡Cuánta falta nos va a hacer este gran maestro!