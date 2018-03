Muere el científico Stephen Hawking

El científico británico Stephen Hawking ha muerto, según agencias de noticias internacionales y medios británicos como el diario The Guardian.

En un comunicado citado por ese diario, sus hijos Lucy, Robert y Tim dijeron: "Nos entristece enormemente que nuestro amado padre ha fallecido". Hawking, quien nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, tenía 76 años.

En 1963, a los 21 años, el científico fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad también conocida como de Lou Gehrig y que lo consignó a una silla de ruedas y limitó su habla el resto de su vida. Hawking se comunicaba a través de una computadora usando una voz artificial, algo que fue su sello distintivo durante su vida pública. Sin embargo, esto no impidió que escribiera libros, se casara, tuviera hijos y que saliera constantemente en los medios de comunicación para consolidarse como uno de los científicos más conocidos y queridos del mundo. Apareció, por ejemplo, en programas como The Big Bang Theory interpretándose a sí mismo.

Chris Williamson / Getty Images

La película The Theory of Everything (2014) contó la historia de su primer matrimonio con Jane Wilde y de su lucha por superar su enfermedad. El actor Eddie Redmayne ganó un Oscar por interpretar el papel de Hawking. Como muestra la cinta, Hawking se divorció de Wilde, con quien tuvo a sus tres hijos, y se casó con su enfermera Elaine Mason, de quien se divorciaría también y quien se sospechó abusaba de él, aunque él nunca levantó cargos y siempre la defendió.

Entre los libros más conocidos de Hawking están "A Brief History of Time", "The Grand Design" y "The Universe in a Nutshell",

de los cuales el primero, llamado en español "Breve historia del tiempo" y publicado en 1988, se tradujo a más de 40 idiomas y lo lanzó a la fama internacional. El científico era conocido por su capacidad de explicar con claridad temas complejos relacionados al universo y el espacio, como los agujeros negros y la teoría de las cuerdas. La ciencia en la que más destacó el físico teórico fue la cosmología, y ganó premios como el Albert Einstein Award, Wolf Prize, Copley Medal y el Fundamental Physics Prize. Nunca ganó un Nobel, sin embargo, como recuerda The Guardian.