Estos muebles robóticos son ideales para apartamentos pequeños

1:54 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Los apartamentos de las grandes ciudades pueden ser bastante pequeños, por lo que utilizar el espacio de la mejor forma posible es una prioridad.

Es por esto que una compañía está utilizando muebles robóticos para convertir espacios diminutos en áreas de vivienda más funcionales. Si un armario, mueble para el televisor y una cama tuvieran un hijo, sería el sistema Ori.

Diseñado en conjunto con el proyecto FuseProject de la firma de Yves Behar, Ori es un armario gigante que se mueve alrededor de una pista. Presiona un botón y en unos segundos tu habitación se convierte en una sala mientras la cama se desliza abajo de la unidad. También puedes convertir el espacio en un armario, moviendo a Ori al centro de la habitación para obtener espacio para guardar tus cosas.

Puedes controlar el sistema Ori a través de un interfaz táctil, con una app o con la asistente virtual Alexa. También se puede añadir soporte para Google Home y otras plataformas para el hogar inteligente. Soporte para aplicaciones como If This Then That (IFTTT) puede ser añadido y permitiría a Ori controlar dispositivos como el termostato Nest, las cerraduras August y las luces Hue.

¿Qué tan rápido se mueve?

Alrededor de 3 pulgadas por segundo. Puede ir el doble de rápido, pero tiene un límite por cuestiones de seguridad

¿Puedo quedarme atrapado?

Uno de mis temores es quedarme atrapada en la cama Murphy cuando se cierra en la cavidad de la pared, por lo que fue una de las primeras preguntas que hice. Con el sistema Ori, hay varios mecanismos que previenen este tipo de accidentes. Por ejemplo, si te paras delante de la unidad, el impacto no permitirá que continúe cerrándose o moviéndose, como ocurre con la puerta de un garaje.

Hasier Larrea, fundador y presidente ejecutivo de Ori, aseguró que el sistema adquirirá todas las acreditaciones de seguridad y que la versión final podría no moverse si detecta peso en la cama. También podría añadirse un sistema que bloquee la unidad si se detecta un obstáculo, como algún objeto o mascota debajo de la cama.

¿Puedo ponerlo en mi apartamento hoy mismo?

No. Por el momento el sistema solo está disponible para desarrolladores inmobiliarios. Ori está siendo instalado en varias ciudades de EE.UU. incluyendo San Francisco, Seattle, Nueva York y Boston. También se está instalando en Canadá. Cada unidad Ori empieza en US$10,000 e incluye instalación y mantenimiento. Lo más probable es que este valor sea transferido al arrendatario como un pequeño recargo al mes. Como inquilino lo único que debes traer es tu colchón (full o queen).

¿Funciona sin electricidad?

Así es. Se puede convertir en un sistema manual en el cual empujas y jalas el sistema en sus vías. También funciona sin conexión a internet, solo que pierdes la posibilidad de controlarlo con el app o con comandos de voz.

Cuando está conectado, Ori funciona con un circuito estándar de 15/20A y utiliza 60W.