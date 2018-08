Mr. Robot terminará con la cuarta temporada: reporte

David Giesbrecht/USA Network

La famosa serie sobre hackers, conspiraciones, terrorismo informático y alucinaciones, Mr. Robot, culminará cuando termine su cuarta temporada, según informó el miércoles The Hollywood Reporter.

El show, ganador del Globo de Oro a mejor serie dramática en 2016, finalizará en 2019 tras una temporada extendida de 12 episodios, de acuerdo con fuentes que cita The Hollywood Reporter.

El rodaje de los episodios finales tendrá lugar en Nueva York, durante el invierno de 2018. Al parecer, el creador de Mr. Robot, Sam Esmail, había contemplado la idea de culminar la serie tras cinco temporadas, pero eventualmente USA Network tomó la decisión de concluir la historia en 2019. De allí que se decidió ampliar la temporada final a 12 capítulos.

"Desde el primer día, he estado avanzando hacia una conclusión, y al planificar la próxima temporada de Mr. Robot, he decidido que la conclusión finalmente está aquí (...) No queremos decir adiós, pero, en última instancia, tenemos demasiado respeto por el viaje de Elliot (Rami Malek) para extender su inevitable final. Por lo tanto, la cuarta temporada servirá como el final de la historia de Mr. Robot", explicó Esmail en un comunicado.

Mr. Robot es protagonizada por Rami Malek (ganador del premio Emmy a mejor actor principal en una serie dramática en 2016), Chistian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, B.D. Wong y Grace Gummer, entre otros.

La cuarta y final temporada de Mr. Robot se estrenará, aún sin fecha específica, en 2019 por USA Network.

